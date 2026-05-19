«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что еще в середине сезона не понимал, почему общественность так восхваляет «Балтику». По его мнению, калининградцам удалось сохранить итоговое шестое место только из-за провала «Динамо» в первой части турнира.

Еще в середине сезона не понимал, почему восхваляют «Балтику». По итогу она и оказалась на шестом месте. Была бы на седьмом, если бы не провал «Динамо». Хорошо, что [Брайан] Хиль был. Человек до травмы 13 мячей забил! Лучший бомбардир [Джон] Кордоба забил 17, — сказал Мостовой.

По итогам сезона РПЛ «Балтика» набрала 46 очков. Коллектив Андрея Талалаева не смог одержать ни одной победы в последних восьми турах чемпионата.

