19 мая 2026 в 13:56

«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ

Экс-футболист Мостовой: «Балтика» сохранила шестое место из-за провала «Динамо»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что еще в середине сезона не понимал, почему общественность так восхваляет «Балтику». По его мнению, калининградцам удалось сохранить итоговое шестое место только из-за провала «Динамо» в первой части турнира.

Еще в середине сезона не понимал, почему восхваляют «Балтику». По итогу она и оказалась на шестом месте. Была бы на седьмом, если бы не провал «Динамо». Хорошо, что [Брайан] Хиль был. Человек до травмы 13 мячей забил! Лучший бомбардир [Джон] Кордоба забил 17, — сказал Мостовой.

По итогам сезона РПЛ «Балтика» набрала 46 очков. Коллектив Андрея Талалаева не смог одержать ни одной победы в последних восьми турах чемпионата.

Ранее Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото РПЛ в матче против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

Виктор Байбаков
