«Я предупреждал»: Мостовой напомнил о провале Карпина в «Динамо»

Александр Мостовой Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
В работе Ролана Гусева в московском «Динамо» не было никакого риска, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что все было упущено в первой части сезона, когда командой руководил Валерий Карпин.

О провале «Динамо» я предупреждал еще в начале, когда согласовали совмещение Карпина. Гусев? Команда как была восьмой, так примерно там и осталась. Все было упущено в начале. Риска никакого: выиграешь — молодец, проиграешь — «это не я», — сказал Мостовой.

По итогам сезона РПЛ «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место. В 29-м туре коллективу Гусева удалось решить исход золотых медалей чемпионата: бело-голубые обыграли «Краснодар» в домашнем матче со счетом 2:1. Победителем РПЛ стал «Зенит».

Ранее на стадионе «Газпром Арена» прошла торжественная церемония чествования многолетнего вратаря петербургского «Зенита» Михаила Кержакова, который провел заключительный сезон в качестве действующего игрока. Клуб и болельщики простились с ним после домашнего матча против «Сочи».

