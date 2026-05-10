Кержаков попрощался с «Зенитом»

На стадионе «Газпром Арена» 10 мая прошла торжественная церемония чествования многолетнего вратаря петербургского «Зенита» Михаила Кержакова, проводящего заключительный сезон в качестве действующего игрока, сообщили в пресс-службе ФК. Клуб и болельщики простились с ним после домашнего матча против «Сочи».

Твое имя — «Зенит»: Михаил Кержаков попрощался с болельщиками. 10 мая 2026 года на домашнем матче против «Сочи» на «Газпром Арене» состоялась церемония чествования вратаря, который проводит заключительный сезон в качестве игрока сине-бело-голубых, — говорится в сообщении.

В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провел 138 матчей. За годы выступлений он стал семикратным чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны и семь раз выигрывал Суперкубок. Вратарь является рекордсменом клуба по общему количеству трофеев, завоеванных в футболке «Зенита». Клуб и Петербург поблагодарили спортсмена за преданность, верность команде и выдающиеся спортивные результаты.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов покинул свой пост. Договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.