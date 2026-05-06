День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 10:19

«Динамо» объявило об уходе главного тренера Козлова

Вячеслав Козлов Вячеслав Козлов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов покинул свой пост, сообщается на сайте ХК. Договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях, отметили в клубе.

Отмечается, что Козлов работал старшим тренером в штабе «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он занял пост исполняющего обязанности главного тренера команды. Позже наставника утвердили в качестве главного тренера ХК.

Также сообщалось, что хоккейный клуб «Динамо» возглавит Леонид Тамбиев. Советский и латвийский хоккеист известен по выступлениям за сборную Латвии на Олимпийских играх (2002, 2006) и 11 чемпионатах мира.

До этого депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может остаться еще на один сезон в команде. Действующий контракт россиянина заканчивается в конце сезона. Журова предположила, что Овечкин и Уэйн Гретцки могли договориться, что каждому из них будет принадлежать по одному рекорду в НХЛ.

Спорт
Динамо
Хоккей
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.