«Динамо» объявило об уходе главного тренера Козлова

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов покинул свой пост, сообщается на сайте ХК. Договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Вячеслава Анатольевича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях, — отметили в клубе.

Отмечается, что Козлов работал старшим тренером в штабе «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он занял пост исполняющего обязанности главного тренера команды. Позже наставника утвердили в качестве главного тренера ХК.

Также сообщалось, что хоккейный клуб «Динамо» возглавит Леонид Тамбиев. Советский и латвийский хоккеист известен по выступлениям за сборную Латвии на Олимпийских играх (2002, 2006) и 11 чемпионатах мира.

До этого депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может остаться еще на один сезон в команде. Действующий контракт россиянина заканчивается в конце сезона. Журова предположила, что Овечкин и Уэйн Гретцки могли договориться, что каждому из них будет принадлежать по одному рекорду в НХЛ.