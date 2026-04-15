Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:26

Журова раскрыла, о чем договорились Овечкин и Гретцки

Депутат Журова: «Вашингтон» предложит Овечкину нормальные условия на год

Светлана Журова
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может остаться еще на один сезон в команде, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. Действующий контракт россиянина заканчивается в конце сезона. Журова предположила, что Овечкин и Уэйн Гретцки могли договориться, что каждому будет принадлежать по одному рекорду в НХЛ.

Сложно думать за Сашу, потому что у него своя жизнь. На его месте я бы осталась еще на год и попробовала обогнать Гретцки. Хотя, может, они по-братски договорились: давай один рекорд останется за мной, второй — за тобой. Ведь Овечкин и Гретцки в хороших отношениях. Один сезон позволит Овечкину стать величайшим из величайших. Я думаю, «Вашингтон» предложит ему нормальные условия на год, а потом, может быть, еще поиграет в России. Было бы здорово, — сказала Журова.

Она добавила, что когда Россию допустят с флагом и гимном на соревнования по хоккею, Овечкин хотел бы еще раз стать чемпионом мира. По мнению Журовой, это был бы красивый финальный аккорд.

В ночь на 15 апреля Овечкин провел заключительный матч в этом сезоне за «Вашингтон». Его команда обыграла на выезде «Коламбус» со счетом 2:1. Овечкин отметился голевой передачей. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» не сумел выйти в плей-офф. Контракт форварда с клубом действует до конца сезона.

Ранее сообщалось, Овечкин может остаться в «Вашингтоне» еще на один год и переподпишет договор на следующий сезон в ближайшее время. Агент хоккеиста Глеб Чистяков в разговоре с NEWS.ru не стал комментировать эту информацию.

Спорт
Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Кирилл Николаев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.