Овечкин остается в «Вашингтон Кэпиталз» еще на один сезон Mash: Овечкин переподпишет контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на следующий сезон

Известный хоккеист Александр Овечкин останется в «Вашингтон Кэпиталз» еще на один год и переподпишет договор на следующий сезон в ближайшее время, рассказал Telegram-каналу Mash источник из окружения хоккеиста. По его словам, спортсмен по-прежнему хочет сыграть за московское «Динамо», но это, скорее всего, произойдет через год.

На данный момент Овечкин не видит проблем в том, чтобы остаться за океаном еще на один сезон, отметил источник. Здоровье позволяет, а условия по контракту остаются достойными. При этом, как утверждает источник, варианты возвращения в Россию у хоккеиста есть. Овечкин окажется на родине, если этого сильно захотят его семья и окружение, заключил собеседник.

Агент Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с NEWS.ru не стал комментировать эту информацию.

Ранее Овечкин забрал у партнера по команде Дилана Строума клюшку, с помощью которой тот отдал ему пас на тысячную шайбу в карьере. Хоккеист объяснил, что отправит инвентарь в музей. Юбилейный гол состоялся в марте в матче с «Колорадо Эвеланш».

Также сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:0. Матч прошел в Торонто в рамках регулярного чемпионата НХЛ. После игры «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции с 89 очками в активе.