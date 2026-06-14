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14 июня 2026 в 18:50

Зеленский обратился к западным партнерам за поддержкой

Зеленский заявил, что Украине от Запада необходима поддержка в ПВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой укрепить украинскую оборону после ударов. По его словам, приведенным в Telegram-канале, по Украине за неделю запустили 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиабомб и 17 ракет различных типов.

Мы готовимся к встречам с партнерами для укрепления нашей обороны. И очень важно, чтобы эти переговоры привели к конкретным решениям. Мы ожидаем содержательных встреч с нашими партнерами. В первую очередь нам необходима поддержка в противовоздушной обороне, — заявил Зеленский.

Ранее российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции подразделений ВСУ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области. По данным ведомства, удары нанесли в момент наибольшего скопления личного состава противника, уничтожив все выявленные цели.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что власти Украины сами спровоцировали ответную реакцию со стороны Москвы, активизировав, по оценке российской стороны, террористическую деятельность. По словам дипломата, действия Киева привели к ударам возмездия со стороны России.

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