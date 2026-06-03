Российские бомбардировщики разнесли позиции ВСУ на ключевом направлении

Российские бомбардировщики уничтожили укрепленные позиции подразделений ВСУ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары нанесли в момент наибольшего скопления личного состава противника, уничтожив все выявленные цели.

В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области были обнаружены укрепленные позиции подразделений ВСУ. По выявленным целям экипажи бомбардировочной авиации 11-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России нанесли авиационные удары в момент наибольшего скопления личного состава противника, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что страна не может защититься от ударов ВС России. По его словам, текущий уровень оснащения ПВО не позволяет перехватывать ракеты. Он также пожаловался на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для ПВО. Так он отреагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.