Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо» возглавит Леонид Тамбиев, сообщили в пресс-службе команды. Ранее появились слухи, что место главного тренера могут отдать Роману Ротенбергу.

Леонид Тамбиев возглавил ХК «Динамо»! В сезоне-2026/27 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера, — сказано в сообщении.

Тамбиев — советский и латвийский хоккеист, известный по выступлениям за сборную Латвии на Олимпийских играх (2002, 2006) и 11 чемпионатах мира. Он является рекордсменом национальной команды по голам (66) и очкам (154).

Новый тренер «Динамо» долгое время работал главным наставником в ВХЛ и сборных разных возрастов. В КХЛ он с 2021 по 2025 год руководил «Адмиралом», а сезон-2025/26 провел в штабе СКА в качестве ассистента главного тренера.

