Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 14:05

Дочь вице-премьера Мантурова сыграет Терешкову

Актриса Леонела Мантурова сыграет Терешкову в новом фильме

Валентина Терешкова Валентина Терешкова Фото: Roscosmos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дочь вице-премьера Мантурова Леонела Мантурова сыграет Валентину Терешкову в картине режиссера Антона Мегердичева «Чайка», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Актрису утвердила лично первая женщина-космонавт.

Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка 26 лет из крестьянской семьи, в которой отец погиб еще на советско-финской войне, когда Валентине было два года; воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c 15 лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции, — заявила Леонела.

Леонела Мантурова до настоящего момента снялась всего в трех фильмах: «Левша», «Злой город» и «1941. Крылья над Берлином». Согласно открытым источникам, она училась в Швейцарии, но в 2011 году вернулась в Москву и поступила на факультет социологии МГУ. В Сети нет сведений о наличии у нее актерского образования.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Терешкову с днем рождения. Российский лидер отметил ее безграничную преданность Родине и выдающиеся успехи в отечественной космонавтике.

Культура
Россия
Валентина Терешкова
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в боях за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
В посольстве рассказали о задержанном в Чехии митрополите РПЦ Иларионе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.