Дочь вице-премьера Мантурова сыграет Терешкову

Дочь вице-премьера Мантурова Леонела Мантурова сыграет Валентину Терешкову в картине режиссера Антона Мегердичева «Чайка», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Актрису утвердила лично первая женщина-космонавт.

Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка 26 лет из крестьянской семьи, в которой отец погиб еще на советско-финской войне, когда Валентине было два года; воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c 15 лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции, — заявила Леонела.

Леонела Мантурова до настоящего момента снялась всего в трех фильмах: «Левша», «Злой город» и «1941. Крылья над Берлином». Согласно открытым источникам, она училась в Швейцарии, но в 2011 году вернулась в Москву и поступила на факультет социологии МГУ. В Сети нет сведений о наличии у нее актерского образования.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Терешкову с днем рождения. Российский лидер отметил ее безграничную преданность Родине и выдающиеся успехи в отечественной космонавтике.