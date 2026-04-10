Валентина Терешкова, Светлана Савицкая: первые женщины в космической гонке

В самом начале шестидесятых годов, когда человечество только училось преодолевать земное притяжение, родилась идея, которую сегодня назвали бы смелым экспериментом. Николай Каманин, генерал, отвечавший в Военно-воздушных силах за отбор и подготовку первых отрядов космонавтов, счел логичным, что раз космос открыт для мужчины, то он должен быть открыт и для женщины. В личных дневниках, которые он вел скрупулезно, Каманин высказал три соображения, ставшие отправной точкой. Во-первых, женщины все равно будут летать, и если этого не сделает Советский Союз, первенство перехватят американцы. Во-вторых, полет женщины в космос станет продолжением идеологической линии, начатой Юрием Гагариным. В-третьих, это было вызовом конструкторам — доказательством, что техника готова для любого пилота.

Сергей Королев, чей авторитет в ракетно-космической отрасли был непререкаем, воспринял эту идею без воодушевления. Он оперировал инженерной логикой: любой полет требует ресурсов, а внеочередная задача отвлекает от создания долговременных орбитальных станций и лунных программ. Тем не менее постановление ЦК КПСС № 10/XIX от 30 декабря 1961 года было принято, и процесс запустили.

1963 год: как Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе

Отбор вели через Центральный аэроклуб ДОСААФ, и первым требованием стала парашютная подготовка. На заре космонавтики спускаемый аппарат корабля «Восток» приземлялся отдельно от космонавта: пилот катапультировался и спускался на собственном парашюте. Поэтому среди кандидаток искали тех, кто уже имел десятки прыжков, умел управлять куполом и не терялся в критических ситуациях. Возраст ограничили 30 годами, а антропометрические параметры жестко привязали к габаритам кресла «Востока» — рост до 170 см, вес до 70 кг.

Из почти 800 претенденток после всех медицинских, мандатных и психологических испытаний осталось пять. В приказе Главкома ВВС от 12 марта 1962 года фигурировали фамилии инженера Ирины Соловьевой, лаборанта Татьяны Кузнецовой, ткачихи Валентины Терешковой, а затем к ним добавились учительница Жанна Еркина и сотрудница отделения прикладной математики АН СССР Валентина Пономарева. Последняя выделялась на общем фоне: к моменту зачисления она уже имела высшее техническое образование и воспитывала пятилетнего сына. Всех пятерых зачислили на военную службу с присвоением звания рядовых, а после успешной сдачи экзаменов по теоретическому курсу — младших лейтенантов.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин и член отряда космонавтов Валентина Пономарева (дублер космонавта Валентины Терешковой) в Центре подготовки космонавтов Фото: РИА Новости

Руководитель отбора Каманин вел на каждую из девушек подробные характеристики. Позже эти записи легли в основу его изданных дневников. У Пономаревой он отмечал блестящие теоретические способности, но одновременно — излишнюю самоуверенность и привычку курить, что в те годы воспринималось как недостаток. Ирина Соловьева, по его мнению, была самой выносливой физически, но замкнутой, что могло помешать при публичных выступлениях после полета. Терешкова, напротив, обладала редким даром общения, ее называли душой коллектива, и именно Каманину приписывают фразу, ставшую расхожей: «Терешкова — Гагарин в юбке».

Подготовка оказалась сопоставимой по интенсивности с мужской. Женщины проходили барокамерные испытания, где проверяли переносимость кислородного голодания, вращались на центрифуге, работали на вибростенде. Особое внимание уделялось испытаниям в термокамере для изучения реакции организма на высокие температуры и тренировкам в невесомости на самолете МиГ-15: во время «горки» возникало до 40 секунд свободного парения, и за это время требовалось выполнить целый набор операций — от ведения радиопереговоров до фиксации показаний приборов. Медики досконально изучали реакцию женского организма, ведь мирового опыта просто не существовало.

Изначально в планах было отправить в космос сразу двух женщин на двух кораблях «Восток», но технические сложности и нежелание Королева растягивать программу привели к компромиссу. В групповой полет отправили одного мужчину и одну женщину. Весной 1963 года, когда истекали сроки эксплуатации кораблей серии «Восток», принятие решения пришлось ускорить. Кандидатуру Терешковой утвердили окончательно, и здесь ее способность к публичной деятельности перевесила медицинские доводы в пользу Соловьевой и инженерные симпатии Королева к Пономаревой.

Подготовка и полет: что происходило на самом деле

14 июня 1963 года с площадки Байконура ушел в небо «Восток-5» с Валерием Быковским. Ровно через двое суток, 16 июня в 12 часов 30 минут, ракета вывела на орбиту «Восток-6», а вместе с ним — первую в мире женщину-космонавта. Позывной «Чайка» придумала Валентина Пономарева, оставшаяся дублером и наблюдавшая за стартом с земли.

В открытой печати тех лет полет описывали как идеальный, но архивные документы и поздние интервью участников событий рисуют более сложную картину. Программа рассчитана была на трое суток, и уже на вторые сутки возникли сложности. Сама Терешкова спустя годы объясняла свое неважное самочувствие не вестибулярным срывом, а пищей — пирожком с килькой и лимоном, которые, как она полагала, оказались для нее неподходящими. Однако по другим данным, включая воспоминания ее дублера Пономаревой, на третьи сутки Чайка перестала выходить на связь в положенное время, и на Земле всерьез обсуждали возможность досрочного спуска.

Кадр из документального фильма «Звездный путь» о космическом полете на кораблях «Восток-5» и «Восток-6» в июне 1963 года. Киностудия Центрнаучфильм. Настройка радиоаппаратуры, с помощью которой следят за полетом космического корабля Фото: Дмитрий Гасюк/РИА Новости

Однако по возвращении Терешковой в Звездный городок члены Государственной комиссии, и в первую очередь Королев и Каманин, приняли решение не афишировать трудности. Политическая значимость миссии была настолько велика, что любое упоминание о неполадках могло поставить под удар всю идею женских полетов. К тому же, как отмечала Пономарева, у Германа Титова во время его полета адаптация тоже шла непросто, однако это не помешало ему остаться в отряде и совершить повторный полет.

19 июня спускаемый аппарат «Востока-6» приземлился в Алтайском крае. Терешкова катапультировалась на высоте семи километров и приземлилась отдельно. До сих пор ее миссия остается единственным в мире одиночным космическим полетом, совершенным женщиной. Но именно этот триумф парадоксальным образом привел к тому, что дорога в космос для женщин оказалась закрыта почти на два десятилетия.

Светлана Савицкая: вторая женщина-космонавт и первая вышедшая в открытый космос

После того как фанфары по случаю полета Терешковой отгремели, женская группа космонавтов, куда входили Пономарева, Соловьева, Еркина и Кузнецова, продолжала готовиться к новым экспедициям. В середине шестидесятых годов в ОКБ-1 прорабатывалась программа полета многоместного корабля «Восход» с участием женщин. Существовал даже проект чисто женского экипажа: командиром предполагалась Валентина Пономарева, а выход в открытый космос должна была осуществить Ирина Соловьева. Но в мае 1966 года программу «Восход» закрыли, и вместе с ней исчезли перспективы для женского отряда. В 1969 году женскую группу расформировали. Каманин с горечью записал в дневнике, что Советский Союз, первым отправивший женщину в космос, стал же и первым, кто без объяснения причин прекратил эти полеты.

Из всего первого набора в отряде космонавтов осталась только Валентина Терешкова, которая к тому времени уже переключилась на общественную и политическую работу, став депутатом Верховного Совета и возглавив Комитет советских женщин. Ее подруги по группе покинули отряд, так и не дождавшись новых стартов.

Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Члены экипажа космического корабля «Союз Т-12»: Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Светлана Евгеньевна Савицкая и космонавт-исследователь Виктор Петрович Волк на занятиях в учебно-тренировочном макете станции «Салют» Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Перерыв растянулся на девятнадцать лет. В августе 1982 года, когда советская космическая программа активно осваивала орбитальную станцию «Салют-7», на орбиту отправилась вторая женщина-космонавт СССР — Светлана Савицкая. Ее биография была совсем иной, чем у Терешковой. Савицкая пришла в отряд в 1980 году уже зрелым профессионалом: к тому времени она была летчиком-испытателем, мастером спорта по самолетному спорту, имела звание чемпиона мира по высшему пилотажу. Ее отец, дважды Герой Советского Союза маршал авиации Евгений Савицкий, был легендарным летчиком, и Светлана росла в атмосфере, где небо было естественной средой.

Первый полет Савицкой начался 19 августа 1982 года на корабле «Союз Т-7». Она вошла в экипаж вместе с командиром Леонидом Поповым и бортинженером Александром Серебровым, став членом первого в мире смешанного космического экипажа. За семь дней на станции «Салют-7» она отработала запланированную программу как космонавт-исследователь, проведя эксперименты по материаловедению, астрофизике и медицине. Этот полет убедительно показал, что женщина может быть равноправным членом экипажа, выполняющим сложные технические задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР Светлане Савицкой присвоили звание Героя Советского Союза.

1984 год: выход в открытый космос и работа на станции «Салют-7»

Второй полет Савицкой, стартовавший 17 июля 1984 года на «Союзе Т-12», готовился как демонстрация нового этапа в освоении космоса. Вместе с ней на орбиту отправились Владимир Джанибеков, для которого это был уже четвертый полет, и бортинженер Игорь Волк. Главной целью значилось проведение уникальной операции, которую до этого не выполняла ни одна женщина в мире, — выход в открытое космическое пространство.

25 июля 1984 года Светлана Савицкая вместе с Владимиром Джанибековым открыла люк переходного отсека станции «Салют-7» и вышла наружу. В открытом космосе она провела 3 часа 35 минут. Основная задача выхода была не символической, а сугубо прикладной. Космонавты испытали универсальный ручной инструмент, позволяющий в вакууме выполнять операции резки, сварки, пайки и напыления металлических покрытий. Эти эксперименты закладывали основу для будущего строительства крупных космических конструкций и ремонта спутников прямо на орбите.

Сеансы связи Борт — Земля записывались на магнитную ленту, и позже их расшифровки попали в открытые архивы. Голос Савицкой, спокойный и деловой, чередовался с голосом Джанибекова. Они скрупулезно докладывали о каждом движении, о том, как ведет себя инструмент в условиях вакуума, как фиксируются образцы. Возвращение на станцию прошло штатно. За этот полет она была удостоена второго звания Героя Советского Союза.

Члены экипажа космического корабля «Союз Т-12»: командир корабля Герой Советского Союза, летчик-космонавт Джанибеков Владимир Александрович, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Савицкая Светлана Евгеньевна и космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Волк Виктор Петрович Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Сравнение судеб и вклада в космическую программу

Валентина Терешкова и Светлана Савицкая — две женщины, чьи судьбы отразили разные эпохи в истории отечественной космонавтики. Терешкова была избрана в тот момент, когда главным было политическое звучание. После полета она не совершала новых космических миссий, но представляла страну в международных организациях, возглавляла женские движения, была депутатом. Ее подруги по первому набору так и остались в тени: никто из них больше не летал, и их имена известны лишь узкому кругу историков космонавтики.

Савицкая пришла в отряд уже состоявшимся профессионалом, для которого космос был не сменой профессии, а ее высшей точкой. Она не просто повторила достижения мужчин, но и превзошла их в части сложности выполняемых задач: ее работа с универсальным инструментом в открытом космосе требовала не только смелости, но и тонкого инженерного понимания процессов. После двух полетов Савицкая ушла из отряда космонавтов, сосредоточившись на научной и общественной работе, но ее вклад в отработку технологий внекорабельной деятельности до сих пор оценивается специалистами как значимый.

Женщины в космосе после них: почему был долгий перерыв

После полета Терешковой пауза до следующей женщины-космонавта составила девятнадцать лет. После Савицкой следующая советская женщина, Елена Кондакова, отправилась на орбиту лишь в 1994 году, то есть спустя десять лет. Причины такого разрыва — в нескольких факторах, которые сегодня историки космонавтики называют системными.

Экипаж космического корабля «Союз ТМ-20» в составе Александра Викторенко (справа), Елены Кондаковой и Валерия Полякова во время первой после полета пресс-конференции в Звездном городке Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Первый женский набор 1962 года был порожден не столько долгосрочной программой, сколько сиюминутным политическим решением. Как только задача «обогнать Америку» была решена, интерес к женским полетам со стороны высшего руководства угас. Сергей Королев, по воспоминаниям Валентины Пономаревой, после неудачных попыток включить женщин в программу «Восход» заявил, что больше не намерен тратить время на эту тему. Вся инфраструктура подготовки, скафандры, системы жизнеобеспечения изначально создавались под мужской организм, и любая адаптация требовала дополнительных затрат, которые в условиях гонки казались неоправданными.

К концу 1960-х годов советская космонавтика сосредоточилась на лунной программе, затем на создании орбитальных станций серии «Салют». Каждый старт был предельно насыщен техническими экспериментами, и женские экипажи воспринимались как отвлекающий фактор. Николай Каманин в своих дневниках с горечью отмечал, что после расформирования женской группы в отряде не осталось ни одной подготовленной женщины, кроме Терешковой, а новых наборов не проводилось.

Существовал и устойчивый консерватизм в среде медиков и руководителей полетов. Длительных наблюдений за поведением женского организма в космосе не велось, и многие предпочитали не рисковать. Хотя полеты Савицкой и последующая миссия Елены Кондаковой, которая в 1995 году установила рекорд по продолжительности космического полета среди женщин, развеяли сомнения, инерция мышления оказалась сильна. Только в начале XXI века женщины стали штатными членами экипажей Международной космической станции. Сегодня присутствие женщин на орбите — уже не событие, а норма.

Траектория от одиночного полета Чайки до выхода в открытый космос Светланы Савицкой, а затем до регулярных экспедиций Елены Серовой, Анны Кикиной и других — это путь длиною в полвека. Валентина Терешкова и Светлана Савицкая проложили его каждая своим способом. Одна доказала, что женщина может быть там, где прежде были только мужчины. Вторая -, что женщина может делать там самую сложную работу, требующую выдержки, точности и технического мастерства. Имя каждой из них навсегда осталось в истории как имя первой.

