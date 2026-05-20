21 мая — день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Двенадцать апостолов, ближайшие ученики Иисуса Христа — одни из наиболее значимых лиц христианской истории. Их вклад в распространение Христова учения неоценим. Сегодня, 21 мая, в день памяти Иоанна Богослова, мы вспомним житие и подвиги того, кого назвали любимым учеником Спасителя. Мы также расскажем, о чем молятся Иоанну Богослову, и о многом другом.

Кто такой Иоанн Богослов: любимый ученик Христа

Среди 12 апостолов, избранных Господом, особое место принадлежит святому Иоанну Богослову. В Евангелии он неоднократно именуется «учеником, которого любил Иисус». Это определение не просто свидетельствует о личной привязанности Христа, но раскрывает степень чистоты сердца апостола. 21 мая — день памяти Иоанна Богослова, день, когда православная церковь с особым благоговением вспоминает великого ученика Христова и его свершения.

Будущий великий апостол был сыном галилейского рыбака Зеведея и Саломии. Та, к слову, вместе с другими женами-мироносицами служила Господу своим имуществом. В семье был и второй сын — старший Иаков. И он, и Иоанн были призваны Господом Иисусом Христом в число апостолов. Причем случилось это, когда братья были заняты рыбной ловлей. Оставив свое занятие, братья откликнулись на зов.

Нрав будущего «апостола любви» в юности был пылок и ревностен. Спаситель даже дал братьям прозвище «воанергес», что значит «сыны громовы». Именно этот огонь сердца, очищенный благодатью, превратился в пламень Божественной любви.

Особое место апостола среди учеников подтверждается и тем, что он свидетельствовал величайшие события евангельской истории. Господь взял его вместе с Петром и Иаковом на гору Фавор, где Иоанн узрел Божественный свет Преображения. Иоанн также присутствовал при воскрешении из мертвых дочери Иаира. Он был свидетелем Гефсиманской молитвы Спасителя. А на Тайной вечере именно Иоанн возлежал близ Христа и, по указанию апостола Петра, спросил Учителя о предателе. У креста Господь поручил именно ему, девственнику Иоанну, заботу о Своей Пречистой Матери. С того часа Иоанн взял Богородицу в свой дом и ухаживал за Ней до Ее успения.

Житие Иоанна Богослова: от рыбака до ссылки на Патмос и не только

Житие Иоанна Богослова, ученика Христа, представляет собой удивительный путь от простого галилейского рыбака до величайшего богослова и тайнозрителя. После Вознесения Господня и сошествия Святого Духа апостол начал свою проповедь в Иерусалиме, а затем его миссионерские труды привели его в Малую Азию. Главным центром его деятельности стал город Эфес. Здесь он жил долгие годы, наставляя христиан и борясь с ересями.

В 95 году от Рождества Христова, в правление императора Домициана, апостол был вызван в Рим на суд. За пламенную проповедь о Христе он был подвергнут жестоким гонениям, но Господь спас его от смерти. Видя, что пытки не дали результата, Домициан приговорил Иоанна к ссылке на отдаленный остров Патмос в Эгейском море.

Именно здесь, на Патмосе, Господь сподобил Своего любимого ученика откровения. В пещере, где он поселился, апостолу Иоанну была открыта величайшая тайна — судьбы церкви и всего мира. Результатом стал Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, — единственная пророческая книга Нового Завета.

Когда Домициан скончался, Иоанн вновь поселился в Эфесе. Здесь он написал Евангелие, которое по глубокому духовному смыслу называется духовным Евангелием. Последний из евангелистов, Иоанн закончил свои дни около 100 года, прожив более ста лет. Он оказался единственным апостолом, скончавшимся от старости, не приняв мученической кончины. 21 мая — день памяти апостола Иоанна Богослова, когда верующие вспоминают перенесение честных мощей любимого ученика Христа.

Говоря о его литературном наследии, невозможно не сказать об особенностях Евангелия от Иоанна. В отличие от трех других Евангелий (от Матфея, Марка и Луки), которые описывают преимущественно земные события жизни Спасителя, Евангелие от Иоанна признается глубоко богословским. Оно начинается не с Рождества Христова, а с учения о Слове: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Особенности Евангелия от Иоанна включают в себя множество речей Спасителя о Своем Божественном достоинстве, о единстве с Отцом, о Святом Духе Утешителе. Также в нем описаны семь чудес, каждое из которых является знамением Божественной силы Иисуса Христа.

Чудо иконы Иоанна Богослова

Среди множества чудес, связанных с именем апостола, есть одно особое, которое относится уже к истории иконопочитания. Чудо иконы Иоанна Богослова, о котором идет речь, произошло в Византии. Согласно преданию, некий юноша, согрешивший и отчаявшийся в своем спасении, решил написать икону апостола, но не мог изобразить его уста, а потому постоянно смазывал написанное.

В какой-то момент он услышал голос от иконы, который утешил его и сказал: «Не скорби, чадо. Я испрошу тебе прощение у Господа». С тех пор на многих образах апостола Иоанна его уста изображаются особенно выразительно, как бы вещающими Божественную любовь. Это предание подчеркивает, что апостол, которого почитают как «тайновидца неизреченных откровений», и после своей земной жизни продолжает свидетельствовать о Христе и ходатайствовать за грешников перед Богом.

Чудо иконы Иоанна Богослова также связано с его изображением «в молчании», где палец приложен к губам. Этот образ символизирует не только скорбь о грехах мира, но и тайну тех откровений, которые он слышал, но которые не были внесены в тексты. Ведь сказано в Апокалипсисе: «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Поэтому значение иконы Иоанна Богослова заключается не исключительно в том, чтобы напоминать нам о его лике, но и в призыве к благоговейному молчанию перед величием Божиих судеб.

Значение иконы Иоанна Богослова раскрывается еще в одном аспекте: он часто изображается с орлом — символом парения богословской мысли. Как орел летит, почти касаясь неба, так и апостол в своем Евангелии вознесся к самым возвышенным истинам о Боге. Наконец, значение иконы Иоанна Богослова как образа «ангела Церкви Эфесской» учит христиан верности Богу даже в условиях гонений и невзгод.

О чем молятся апостолу Иоанну

Зная, какую великую любовь имел апостол ко Господу и к ближним, верующие обращаются к нему в самых разных нуждах. О чем молятся Иоанну Богослову чаще всего, так это о даровании христианской любви.

Кроме того, апостолу Иоанну молятся:

о вразумлении в вере и избавлении от сомнений;

о сохранении чистоты и целомудрия (апостол Иоанн, будучи девственником, является небесным покровителем тех, кто стремится к непорочной жизни);

об утешении в скорбях и печалях;

о даровании любви между супругами, родителями и детьми (последними словами старца Иоанна, по легенде, была фраза: «Дети, любите друг друга!»).

21 мая, в день памяти Иоанна Богослова, верующие особенно усердно возносят молитвы об укреплении веры и о ниспослании сил для исполнения заповедей Христовых.

Где находятся мощи и икона святого

Судьба мощей апостола Иоанна Богослова заслуживает отдельного разговора. Как уже говорилось, он не принял мученической смерти, а отошел ко Господу в глубокой старости. По преданию, он попросил своих учеников выкопать крестообразную могилу и закопать его живьем, обещая, что Господь упокоит его. Не все ученики согласились с этим. И, когда старца все же захоронили, они решили раскопать его могилу, но тела апостола там не оказалось. Зато потом на этом месте ежегодно появлялась тонкая пыль — манна, которая исцеляла больных.

Однако есть и другая версия. В VI веке император Юстиниан построил в Константинополе величественный храм во имя апостола, который стал местом хранения честной главы и частиц мощей Иоанна Богослова. Это место остается значимым для верующих и паломников.

Что касается России, то здесь особо чтимой святыней является древняя чудотворная икона Иоанна Богослова, которая, по преданию, была принесена на Оку из Византии. Она находилась в Иоанно-Богословском монастыре в Рязанской области. Этот монастырь, основанный в XVI веке, стал одним из центров почитания апостола на Русской земле.

Иконы апостола Иоанна встречаются в каждом православном храме. Его пишут как юным, так и старцем, с книгой Евангелия в руках или с пером, как писателя священных текстов. Паломники преклоняются перед этими образами, чтобы почтить память того, кто удостоился возлежать рядом с самим Спасителем и кому было открыто таинственное будущее мира.

