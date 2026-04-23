Что такое Святой Дух в православии: символика, дары и можно ли ему молиться

Что такое Святой Дух в православии: символика, дары и можно ли ему молиться

Что такое Святой Дух в православии: символика, дары и можно ли ему молиться

Святая Троица — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух — является в трех ипостасях, каждая из которых имеет особое значение и при этом остается связанной с двумя другими ипостасями. Самое загадочное из всех проявлений Триединого Бога — Святой Дух. Кто это в православии? И как понять, что Святой Дух действует? Об этом и многом другом читайте в материале NEWS.ru.

Кто такой Святой Дух: третья ипостась Святой Троицы

В православном вероучении Святой Дух является третьей ипостасью (Ликом) единого Бога — Святой Троицы. Эта ипостась по божественному достоинству равна Богу Отцу и Богу Сыну. Это также не безличная сила или энергия, как иногда ошибочно полагают, а Личность, обладающая полным божественным совершенством. Эта же идея звучит в молитве «Символ веры».

Священное Писание однозначно свидетельствует о божественной природе Святого Духа. Апостол Петр, обличая Ананию, который утаил часть от проданного имения, сказал: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? <...> Ты солгал не человекам, а Богу» (Деяния 5:3–4). Таким образом, апостол прямо именует Святого Духа Богом. Равенство Святого Духа с Отцом и Сыном явствует из крещальной заповеди Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Здесь употреблено единственное число — «имя», а не «имена», что указывает на единосущие трех Божественных Лиц.

В Священном Писании Святому Духу приписываются божеские свойства:

всеведение;

вездеприсутствие;

всемогущество;

животворящая сила;

присутствие при изначальном творении (Святой Дух носился над водой).

Итак, Святой Дух в православии — это не сотворенное существо и не проявление Божества, а истинный Бог, третья ипостась Пресвятой Троицы, которому воздается равное поклонение и слава с Отцом и Сыном.

Что символизирует Святой Дух: голубь, огонь, ветер — значение символов

Что символизирует Святой Дух: голубь, огонь, ветер — значение символов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В православной традиции задействовано несколько устоявшихся образов для обозначения явлений Святого Духа в мире яви. Эти символы не описывают само Божественное естество (которое непостижимо), но указывают на различные свойства и действия третьей ипостаси. Поговорим о каждом из них подробнее.

Голубь

Это образ, в котором Святой Дух явился при Крещении Господнем на Иордане. Выбор этого образа глубоко символичен. Во-первых, голубь — птица кроткая, незлобивая и простая, без всякой лести. Сам Христос заповедал ученикам: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Следовательно, Святой Дух почивает в сердцах простых и смиренных, а не лукавых и коварных. Во-вторых, в Священном Писании Церковь Христова именуется голубицей. В-третьих, голубь с древности был символом очищения и обновления — именно голубя выпустил Ной из ковчега, чтобы узнать, сошли ли воды потопа. Крещение Господне знаменовало начало нового творения и духовного обновления мира.

Огонь

Это символ, в котором Святой Дух сошел на апостолов в день Пятидесятницы (а точнее — в образе разделенных огненных языков). Огонь указывает на очищающее, просвещающее и согревающее действие благодати. Как огонь уничтожает горючее вещество, так и Святой Дух сжигает скверну греха в душе человека. Как огонь дает свет и тепло, так благодать просвещает ум духовным ведением и воспламеняет сердце любовью к Богу. В виде разделенных языков огонь сошел на каждого апостола — это указывает на то, что дары Святого Духа подаются каждому верующему соразмерно его вере и нуждам церковного служения.

Огонь — символ Святого Духа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветер (или «дыхание»)

Наравне с огнем и голубем символами Святого Духа являются ветер и дыхание. На греческом и еврейском языках этот символ обозначается как «руах» и «пневма», что означает также и «ветер», и «дыхание», и «дух». В день Пятидесятницы сошествию Святого Духа предшествовал «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра» (Деян. 2:2). Ветер невидим, но его действие очевидно; он свободен и не подвластен человеческой воле. Кроме того, ветер развевает плевелы и отделяет их от зерна — так и Дух Святой отделяет праведников от грешников и очищает душу от суетных помыслов.

Облако

Этот символ также упоминается как символ присутствия Святого Духа, в частности, при Преображении Господнем, когда светлое облако осенило апостолов. В Ветхом Завете Господь также являлся Моисею в облаке. Облако указывает на осенение Божественной славой и на то, что благодать, подобно дождю из облака, орошает иссохшую землю человеческого сердца.

Все эти символы Святого Духа — голубь, огонь, ветер и облако — не изображают саму третью ипостась (Он невидим и бестелесен), но служат видимыми знаками Его присутствия. Они помогают человеческому уму приблизиться к пониманию тайн Божественного замысла.

Можно ли молиться Святому Духу: церковное учение и практика

Ответ на вопрос, можно ли молиться Святому Духу, однозначен: не только можно, но и нужно. Это прямое и неукоснительное требование православного вероучения. Поскольку Святой Дух есть Бог, равный Отцу и Сыну, Ему подобает то же поклонение и та же молитва, что и другим ипостасям Святой Троицы. Ведь неспроста говорится, что третья ипостась «со Отцем и Сыном спокланяема и сславима». Это означает, что православные христиане поклоняются Единому Богу в Трех Лицах, не разделяя молитвенного почитания.

Вся богослужебная жизнь православной церкви пронизана молитвами к Святому Духу. Самая известная из них — «Царю Небесный», которая открывает многие церковные службы. Некоторые люди, только начинающие воцерковляться, могут сомневаться, можно ли молиться Святому Духу, поскольку в Евангелии Господь Иисус Христос дал образец молитвы «Отче наш», обращенной к Отцу. Однако это не исключает молитв к Сыну и Святому Духу. В Новом Завете мы видим прямые указания на молитвенное призывание Святого Духа. Например, апостол Павел пишет, что «общение» Святого Духа идет наравне с благодатью Христа и любовью Бога Отца.

Можно ли молиться Святому Духу: церковное учение и практика Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, христианин призван быть храмом Святого Духа. Для того чтобы стяжать благодать и сделать свою душу обителью Утешителя, необходимо молитвенное призывание третьей ипостаси. Святитель Феофан Затворник учил, что именно действием Святого Духа совершается внутреннее преображение человека, и для этого требуется постоянная молитва. Таким образом, в вопросе, можно ли молиться Святому Духу, сомнений быть не должно: эта молитва является не просто допустимой, но необходимой для духовной жизни православного христианина.

Молитва «Царю Небесный»: текст и смысл

Молитва Святому Духу «Царю Небесный» — это главная молитва, обращенная к третьей ипостаси в православной церкви. В русском языке она звучит следующим образом: «Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, вездесущий и все наполняющий Собою, Сокровище благ и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши».

Каждое обращение в молитве Святому Духу «Царю Небесный» раскрывает определенное свойство. «Царь Небесный» — указывает на божественное достоинство и владычество. «Утешитель» (Параклит) — не просто утешитель в скорбях, но Заступник, Ходатай, Помощник, Тот, Кто приходит на помощь в трудную минуту. «Душе истины» (Дух истины) — так назвал Святого Духа Сам Господь Иисус Христос, указывая, что Он наставляет верующих на всякую истину.

«Иже везде сый и вся исполняяй» (вездесущий и все наполняющий) — исповедание божественного свойства вездеприсутствия. «Сокровище благих» — это означает, что в Святом Духе содержится источник всех духовных благ. «Жизни Подателю» — указание на животворящее действие.

Прошения молитвы также глубоки по смыслу: «прииди и вселися в ны» — мы молим Святаго Духа о постоянном пребывании в нас. «Очисти ны от всякия скверны» — поскольку благодать не вселяется в нечистую душу, необходимо покаяние. «Спаси, Блаже, души наша» — спасение есть конечная цель христианской жизни.

Дары Святого Духа: что это и как они действуют в жизни христианина Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Важно знать, что в богослужебной практике молитва Святому Духу не читается в период от Пасхи до Пятидесятницы. В это время вместо нее поется тропарь «Христос воскресе». Это связано с тем, что в эти дни Церковь особо переживает присутствие воскресшего Христа, а также ожидает сошествия Святого Духа, которое произошло в Пятидесятницу.

Дары Святого Духа: что это и как они действуют в жизни христианина

Теперь поговорим о дарах Святого Духа. Что это такое и в чем их смысл? Дары — это особые благодатные действия Бога в человеке, способствующие его освящению и спасению. Их не следует путать с плодами Святого Духа, которые являются результатом усвоения этих даров. Дары Святого Духа подаются Им свободно, по Его воле, для созидания Церкви и духовного возрастания каждого верующего.

Особо выделяются семь даров Святого Духа, которые почили на Господе Иисусе Христе, как пророчествовал Исаия:

Дух премудрости — способность к высшему, духовному ведению;

Дух разума — просвещает ум для правильного понимания Священного Писания;

Дух совета — необходим для того, чтобы в сложных обстоятельствах различать волю Божию;

Дух крепости — дает силы переносить скорби и искушения;

Дух ведения — позволяет познавать Бога из творений мира;

Дух благочестия — располагает душу к усердному служению Богу;

Дух страха Божия — благоговейное трепетное чувство перед величием Божиим.

Святитель Григорий Двоеслов различал дары, необходимые для спасения всем христианам (любовь, смирение, терпение), и дары, которые подаются для служения другим (пророчество, исцеления). Дары Святого Духа действуют в Церкви непрестанно. Они не исчезли после апостольского века, но подаются верующим по мере их духовного возрастания.

День Святой Троицы: сошествие Святого Духа на апостолов

День Святой Троицы и Святой Дух неразрывно связаны: праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы, является одним из важнейших двунадесятых праздников. Он празднуется на 50-й день после Пасхи. Событие, воспоминаемое в этот день, — сошествие Святого Духа на апостолов — считается днем основания Новозаветной Церкви. В 2026 году День Святой Троицы приходится на 31 мая.

Как повествует книга Деяний апостольских, на 10-й день после Вознесения Господня все апостолы вместе с Богородицей находились в Сионской горнице. Именно тогда, после шума, словно от ветра, на них снизошли огненные языки. После этого апостолы «исполнились Духа Святого» и начали говорить на иностранных языках.

День Святой Троицы: сошествие Святого Духа на апостолов Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

Это событие имело глубокий смысл. Дар языков имел миссионерское значение: в Иерусалиме находились паломники из разных стран, и каждый слышал апостолов на своем родном языке. Таким образом, Бог снимал разделение языков и созидал единую Вселенскую Церковь. В то же время огненные языки указывали на очищение апостолов от всякой греховной скверны.

Сошествие Святого Духа открыло новую эру в истории спасения. Если до Пятидесятницы благодать действовала через избранных пророков, то теперь она подается всем членам Церкви через таинства. Поэтому День Святой Троицы называют также днем рождения Церкви Христовой. На следующий день после Троицы Церковь совершает особое празднование — День Святого Духа, показывая, что третья ипостась достойна отдельного славословия. В 2026 году празднество придется на 1 июня.

Как понять, что действует Святой Дух: признаки и плоды

Вопрос о различении действия Святого Духа от иных духовных состояний является крайне важным. Апостол Иоанн Богослов предупреждает, что не стоит верить всякому духу, но нужно испытывать дух, не является ли он бесовским. Как понять, что действует Святой Дух? Главным критерием является наличие плодов Святого Духа, перечисленных апостолом Павлом.

Согласно словам апостола, плоды Духа — это:

любовь;

радость;

мир;

долготерпение;

благость;

милосердие;

вера;

кротость;

воздержание.

Это девять основных добродетелей, которые неуклонно возрастают в душе человека, живущего благодатной жизнью. Святитель Феофан Затворник объясняет, что эти плоды противоположны «делам плоти». Следовательно, чтобы понять, что действует Святой Дух, нужно посмотреть, становится ли человек добрее, чище и миролюбивее.

Любовь является первым и главным плодом.

Радость — это не поверхностное веселье, а глубокая внутренняя радость о Господе.

Мир — это душевное спокойствие, умиротворение совести.

Долготерпение — способность без ропота переносить обиды.

Благость — постоянное расположение делать добро другим.

Милосердие — сострадательная любовь.

Вера — живое доверие Богу.

Кротость — отсутствие гнева и злопамятства.

Воздержание — способность управлять своими желаниями.

Как понять, что действует Святой Дух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, как понять, что действует Святой Дух? Христианину следует внимательно исследовать свое внутреннее состояние. Если он чувствует в себе искреннюю любовь к Богу и людям, глубокий мир совести, духовную радость, терпение в скорбях, чистоту помыслов — это верные признаки присутствия благодати. Если же в душе царят гордость, злоба, зависть, уныние, осуждение ближних — это признаки действия злого духа, и необходимо покаяться. Плоды Святого Духа, по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), познаются по производимому ими в сердце «миру Христову», который превыше всякого ума.

