Православным напомнили, что важнее всего сделать на Радоницу

На Радоницу крайне важно помолиться об упокоении умерших близких людей, как родных, так и знакомых, напомнил в беседе с MIR24.TV ректор Свято-Филаретовского института Александр Копировский. В этот день можно пойти в церковь и написать поминальные записки, указав имена всех усопших.

Поминать — значит не просто напрягать память, это значит обращаться к Богу. Ведь своих любимых мы и так обычно помним. Но молитвенная память — это то, что преодолевает грань между жизнью и смертью. Человек в молитве восходит туда, где есть только Жизнь. Поэтому в этот день нужно помолиться, в храме или дома, за тех, кто уже ушел, но в нашей памяти и любви Божьей они живы, — отметил Копировский.

По его словам, молиться за души усопших важно, поскольку после окончания земной жизни человек не может творить добрых дел и попросить прощение у Бога. Копировский добавил, что во время обращения к Господу человек начинает размышлять и о своей жизни.

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что поминать усопших на Радоницу можно в любом месте. По его словам, в родительский день важно душевное состояние человека, а не то, где именно он будет молиться за умерших — дома или в церкви. Особое значение также имеет совместное обращение к Богу.