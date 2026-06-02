02 июня 2026 в 06:15

Россиянам напомнили, в каких случаях работодатель обязан дать отпуск

Юрист Портнова: работающим пенсионерам и инвалидам положен отпуск за свой счет

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты ряду категорий граждан, среди которых есть работающие пенсионеры и инвалиды, рассказала РИА Новости юрист Марианна Портнова. Также в группу попадают те, у кого сложились определенные семейные обстоятельства.

Они могут взять отпуск за свой счет продолжительностью до 14 календарных дней в году. Столько же дней неоплачиваемого отпуска положено родителям и супругам военнослужащих, а также сотрудников МВД, которые умерли вследствие военной травмы или заболевания, связанного со службой.

Для работающих инвалидов предусмотрены более длительные сроки. Они могут оформить отпуск без сохранения заработной платы на срок до 60 календарных дней в течение года.

Портнова также напомнила о случаях, когда работодатель обязан предоставить отпуск по семейным обстоятельствам. Для этого сотруднику необходимо подать письменное заявление.

Речь идет о таких событиях, как рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника. В этих случаях работнику предоставляется отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до пяти календарных дней.

Ранее эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева рассказала, что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. Она отметила, что в этом месяце наибольшее количество рабочих дней.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
