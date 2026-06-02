Стало известно о последствиях падения БПЛА на Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На место инцидента прибыли профильные службы и специалисты. Они проводят необходимые мероприятия и обследуют территорию.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль возле магазина в селе Пушкарном Кореневского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, в результате атаки пострадали три сотрудника.

До этого Хинштейн рассказал, что механизатор трактора, получивший ранение в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области, скончался в больнице. 56-летний мужчина пострадал при ударе БПЛА на прошлой неделе, 28 мая.

Кроме того, в результате атак на населенные пункты ДНР погибли два человека, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его данным, еще четыре мирных жителя получили ранения.