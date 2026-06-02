ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 05:20

Названы сладости, сильнее всего впитывающие посторонние запахи

Бизнесмен Хачинян: пастила и зефир сильнее всех сладостей впитывают запахи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пастила и зефир сильнее всех сладостей впитывают посторонние запахи, заявил NEWS.ru основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян. По его словам, эти десерты имеют особую воздушную текстуру, которая действует как ловушка для ароматов.

Главные любители посторонних ароматов — сладости с большим количеством жира и воздушной текстурой. Именно эти особенности помогают им быстро впитывать все, что витает рядом в воздухе. Жиры в составе десертов работают почти как мягкая губка для запахов. Пастила, зефир и маршмеллоу — настоящие рекордсмены по скорости впитывания ароматов. Их структура напоминает пористую губку с множеством крошечных воздушных карманов, через которые свободно проходит воздух, — пояснил Хачинян.

Он добавил, что чем качественнее шоколад, тем быстрее он меняет свой вкус при неправильном хранении из-за чувствительности какао-масла. По его словам, этот компонент является настоящим «магнитом» для посторонних ароматов.

Чем качественнее шоколад, тем проще он впитывает чужие ароматы. Этот продукт считается одним из самых чувствительных десертов в плане хранения. Особенно темный и молочный шоколад. Главный виновник — какао-масло. Среди кондитерских жиров оно считается настоящим «магнитом» для посторонних запахов. Поэтому плитка шоколада, оставленная рядом с продуктами с ярким ароматом, довольно быстро меняет вкус, — заключил Хачинян.

Ранее эндокринолог Виктория Садовская заявила, что на завтрак нельзя есть колбасу и сдобную выпечку, а также стоит избегать фастфуда. По ее словам, продукты с высоким содержанием простых углеводов, такие как конфеты и сладкие хлопья, могут привести к скачку сахара.

Life Style
продукты
еда
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.