Названы сладости, сильнее всего впитывающие посторонние запахи

Пастила и зефир сильнее всех сладостей впитывают посторонние запахи, заявил NEWS.ru основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян. По его словам, эти десерты имеют особую воздушную текстуру, которая действует как ловушка для ароматов.

Главные любители посторонних ароматов — сладости с большим количеством жира и воздушной текстурой. Именно эти особенности помогают им быстро впитывать все, что витает рядом в воздухе. Жиры в составе десертов работают почти как мягкая губка для запахов. Пастила, зефир и маршмеллоу — настоящие рекордсмены по скорости впитывания ароматов. Их структура напоминает пористую губку с множеством крошечных воздушных карманов, через которые свободно проходит воздух, — пояснил Хачинян.

Он добавил, что чем качественнее шоколад, тем быстрее он меняет свой вкус при неправильном хранении из-за чувствительности какао-масла. По его словам, этот компонент является настоящим «магнитом» для посторонних ароматов.

Чем качественнее шоколад, тем проще он впитывает чужие ароматы. Этот продукт считается одним из самых чувствительных десертов в плане хранения. Особенно темный и молочный шоколад. Главный виновник — какао-масло. Среди кондитерских жиров оно считается настоящим «магнитом» для посторонних запахов. Поэтому плитка шоколада, оставленная рядом с продуктами с ярким ароматом, довольно быстро меняет вкус, — заключил Хачинян.

