Терапевт объяснила, как можно похудеть с помощью кофе

01 июня 2026 в 15:15

Терапевт Иванова: кофе без сахара по утрам будет работать как жиросжигатель

Кофе без сахара по утрам будет работать как жиросжигатель, заявила NEWS.ru терапевт Анна Иванова. По ее словам, этот популярный напиток способен запускать в организме процессы, которые помогают тратить энергию даже в состоянии покоя.

Новое исследование показало, что кофе без сахара не просто бодрит по утрам, но и помогает сжигать жир и снижает риск диабета второго типа. Ученые пришли к выводу: при правильном употреблении этот напиток может стать природным аналогом популярных препаратов для контроля веса. Механизм действия кофе связан с несколькими процессами. Кофеин ускоряет термогенез — процесс выработки тепла организмом. Это заставляет нас тратить больше энергии, даже когда мы находимся в покое. Ее часть берется из жировых запасов, которые начинают активнее расщепляться. Чтобы кофе работал как жиросжигатель, важно соблюдать несколько правил. Самый главный совет — пить напиток без сахара. Любые подсластители, сиропы, мед или калорийные сливки сводят на нет полезный эффект, — пояснила Иванова.

Она добавила, что благодаря улучшению реакции на инсулин сахар не накапливается в крови. По ее словам, этот процесс снижает риски развития диабета второго типа.

Кофеин улучшает чувствительность клеток к инсулину. Это ключевой момент в профилактике диабета второго типа. Когда клетки хорошо реагируют на инсулин, сахар из крови усваивается правильно, не накапливается и не вызывает резких скачков глюкозы. Кроме того, кофе снижает чувство голода. Одна-две чашки напитка в первой половине дня могут подавить аппетит, что помогает избежать лишних перекусов, — заключила Иванова.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
