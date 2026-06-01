Терапевт объяснила, как можно похудеть с помощью кофе

Кофе без сахара по утрам будет работать как жиросжигатель, заявила NEWS.ru терапевт Анна Иванова. По ее словам, этот популярный напиток способен запускать в организме процессы, которые помогают тратить энергию даже в состоянии покоя.
Новое исследование показало, что кофе без сахара не просто бодрит по утрам, но и помогает сжигать жир и снижает риск диабета второго типа. Ученые пришли к выводу: при правильном употреблении этот напиток может стать природным аналогом популярных препаратов для контроля веса. Механизм действия кофе связан с несколькими процессами. Кофеин ускоряет термогенез — процесс выработки тепла организмом. Это заставляет нас тратить больше энергии, даже когда мы находимся в покое. Ее часть берется из жировых запасов, которые начинают активнее расщепляться. Чтобы кофе работал как жиросжигатель, важно соблюдать несколько правил. Самый главный совет — пить напиток без сахара. Любые подсластители, сиропы, мед или калорийные сливки сводят на нет полезный эффект, — пояснила Иванова.
Она добавила, что благодаря улучшению реакции на инсулин сахар не накапливается в крови. По ее словам, этот процесс снижает риски развития диабета второго типа.
Кофеин улучшает чувствительность клеток к инсулину. Это ключевой момент в профилактике диабета второго типа. Когда клетки хорошо реагируют на инсулин, сахар из крови усваивается правильно, не накапливается и не вызывает резких скачков глюкозы. Кроме того, кофе снижает чувство голода. Одна-две чашки напитка в первой половине дня могут подавить аппетит, что помогает избежать лишних перекусов, — заключила Иванова.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что мнение о вреде кофе ошибочно. По его словам, напиток оказывает защитное действие на сердце и печень, снижая риск инфарктов и онкологических заболеваний.