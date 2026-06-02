Россиянам объяснили, кому полезно спать с увлажнителем воздуха РИА Новости: увлажнитель воздуха нужен тем, у кого першит в горле по утрам

Увлажнитель воздуха во время сна может быть полезен людям, которые регулярно сталкиваются с сухостью слизистых и дискомфортом после пробуждения, рассказала РИА Новости врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Эльмира Гамзатова. По ее словам, использовать его нужно в случаях, когда воздух в помещении становится слишком сухим.

Гамзатова назвала несколько признаков, которые могут указывать на недостаточную влажность воздуха. Среди них — першение или сухость в горле после сна, сухой кашель, заложенность носа по утрам, а также появление трещин на губах. Еще одним косвенным признаком врач назвала статическое электричество, когда одежда начинает искрить при снятии.

Как отметила Гамзатова, поддержание нормального уровня влажности помогает избежать пересыхания слизистой оболочки носа. Это может способствовать более свободному дыханию во время сна и снижению риска храпа.

