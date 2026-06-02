ВСУ убили несовершеннолетних перед Днем защиты детей

В преддверии Дня защиты детей в результате атак ВСУ погибли трое несовершеннолетних, еще восемь детей получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, за последнюю неделю жертвами атак стали 35 гражданских лиц.

В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито три и ранено восемь несовершеннолетних детей. Всего за неделю нацисты убили 35 гражданских лиц, — говорится в сообщении.

Посол отметил, что наиболее тяжелые последствия были зафиксированы в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. По его словам, в этих регионах удары беспилотников привели к гибели как несовершеннолетних, так и взрослых мирных жителей.

Ранее в Таганроге и четырех районах Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив более 10 беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне, 1 июня, Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 233 украинских беспилотника самолетного типа. Также удалось сбить девять управляемых авиабомб ВСУ.