Побег из ВСУ на такси, мощные взрывы в Сумах: новости СВО на утро 2 июня

В Харькове и Сумах прогремела серия мощных взрывов, пленный военный ВСУ сообщил о побеге на такси, президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Пленный украинский военный рассказал о побеге с позиций на такси

Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, как решил сбежать с украинских позиций на такси. Это случилось после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

Жарков также рассказал, как покинул подразделение. По его словам, он вызвал такси, приобрел гражданскую одежду, отправил военную форму домой, а затем уехал поездом.

В США рассказали о новом повороте на Украине

Вашингтон готовит европейские страны к более активному участию в конфликте на Украине, заявил военный аналитик и бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик. По его словам, происходящий сейчас мирный процесс не отражает реальную ситуацию.

Эксперт считает, что за дипломатическими заявлениями скрывается курс на дальнейшую эскалацию. Вашингтон стремится передать европейским союзникам большую часть нагрузки по поддержке Украины, отметил Берлетик.

В России поставили рекорд по выпуску боевых самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с 2022 года увеличила выпуск новых боевых самолетов в четыре-пять раз по отдельным направлениям, заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха. По его словам, за последние годы в значительной степени выросли задачи по поставкам авиационной техники и проведению ремонта.

По словам Бадехи, компания справилась с возросшими объемами работы, а выпускаемая техника успешно применяется по назначению. Также в России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Checkmate, рассказал глава ОАК Вадим Бадеха. По его словам, сейчас идет строительство опытного образца самолета.

Стало известно, где сосредоточена большая часть иностранных наемников ВСУ

Около трети иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, сосредоточены в Харьковской области. Как пишет источник, общая численность бойцов из других стран на Украине составляет около 16,5 тыс. человек.

Отмечается, что это порядка 30% из всех иностранных наемников ВСУ, или около пяти тысяч. Среди них наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление, добавил источник.

В Харькове и Сумах прогремела серия мощных взрывов

В Харькове и Сумах прогремели мощные взрывы. На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога. Позднее в Харькове прогремели еще взрывы.

Также взрыв произошел в Киеве. Согласно предоставленным данным, это случилось на фоне воздушной тревоги.

Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ

Более 2 тыс. объектов образования были атакованы вооруженными формированиями Украины с 2014 года, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Их встреча была посвящена мерам поддержки и расследованию произошедшего в Старобельске.

Он также рассказал об ударе украинских военных по зданию Великознаменской школы № 2 в селе Великая Знаменка 7 апреля 2026 года. Тогда использовали 10 БПЛА. В результате шесть учащихся школы получили ранения.

Зеленский поручил прекратить боевые действия

Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы, заявил глава его офиса Кирилл Буданов. По его словам, данная цель является продуманной и реалистичной.

Он поддержал стремление украинского лидера сделать это как можно быстрее. Также Буданов подчеркнул, что решение Зеленского было своевременным.

