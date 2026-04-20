В РПЦ ответили, где можно поминать усопших в родительский день

Поминать усопших на Радоницу можно в любом месте, заявил в беседе с VSE42.RU священник Вячеслав Ланский. По его словам, в родительский день важно душевное состояние человека, а не то, где именно он будет молиться за умерших — дома или в церкви. Особое значение также имеет совместное обращение к Богу.
Соборность — это особое состояние, когда в молитве человек получает укрепление в чувстве локтя единомышленника, — высказался Ланский.
