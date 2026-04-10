В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе

В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе Представитель РПЦ Легойда посоветовал россиянам искать счастье не в деньгах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предостерег от поиска счастья в стандартных мирских целях, таких как стремление к деньгам, славе и удовольствиям. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что все это уводит человека от истинного смысла бытия.

Нельзя искать счастье на пути ко всем нашим стандартным мирским целям, таким как деньги, слава, удовольствия и так далее. Все это бренно, — высказался Легойда.

Он привел в пример притчу о блудном сыне, чей уход из дома символизирует тщетные попытки найти радость на стороне. Представитель Церкви сослался на слова Августина Блаженного о том, что люди часто ищут счастья в «стране смерти», где его физически не может быть. Легойда добавил, что именно период поста и торжество Пасхи помогают верующим осознать эти духовные истины и пересмотреть свои приоритеты.

Истинное возвращение к себе, согласно христианскому учению, возможно только через единение с Богом и освобождение от мешающих привязанностей, считает представитель РПЦ. Легойда отметил, что сердце человека не знает покоя, пока не обретет его «в Создателе».

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.