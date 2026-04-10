10 апреля 2026 в 08:42

В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе

Представитель РПЦ Легойда посоветовал россиянам искать счастье не в деньгах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предостерег от поиска счастья в стандартных мирских целях, таких как стремление к деньгам, славе и удовольствиям. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что все это уводит человека от истинного смысла бытия.

Нельзя искать счастье на пути ко всем нашим стандартным мирским целям, таким как деньги, слава, удовольствия и так далее. Все это бренно, — высказался Легойда.

Он привел в пример притчу о блудном сыне, чей уход из дома символизирует тщетные попытки найти радость на стороне. Представитель Церкви сослался на слова Августина Блаженного о том, что люди часто ищут счастья в «стране смерти», где его физически не может быть. Легойда добавил, что именно период поста и торжество Пасхи помогают верующим осознать эти духовные истины и пересмотреть свои приоритеты.

Истинное возвращение к себе, согласно христианскому учению, возможно только через единение с Богом и освобождение от мешающих привязанностей, считает представитель РПЦ. Легойда отметил, что сердце человека не знает покоя, пока не обретет его «в Создателе».

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.

деньги
счастье
Владимир Легойда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

