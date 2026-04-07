В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи

В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи Представитель РПЦ Кипшидзе: на Пасху лучше сходить в храм вместо кладбища

В советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать, сообщил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.

Посещение кладбищ на Пасху сформировалось в безбожное время, когда люди не имели возможности посетить праздничное богослужение и, собственно, исповедаться и причаститься. Поэтому это стало своеобразной формой замещенной религиозности. Во времена богоборчества это было объяснимо, — рассказал Кипшидзе.

Он также выразил мнение, что люди, которые в современном мире вместо посещения храма ходят на кладбище, «лишают себя подлинной пасхальной радости», добавил он.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.