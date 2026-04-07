Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 13:00

В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи

Представитель РПЦ Кипшидзе: на Пасху лучше сходить в храм вместо кладбища

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В советские времена было принято на Пасху посещать кладбища, но так лучше не делать, сообщил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, в светлый праздник разумнее посетить храм, исповедоваться и причаститься.

Посещение кладбищ на Пасху сформировалось в безбожное время, когда люди не имели возможности посетить праздничное богослужение и, собственно, исповедаться и причаститься. Поэтому это стало своеобразной формой замещенной религиозности. Во времена богоборчества это было объяснимо, — рассказал Кипшидзе.

Он также выразил мнение, что люди, которые в современном мире вместо посещения храма ходят на кладбище, «лишают себя подлинной пасхальной радости», добавил он.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит) сообщил, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

Общество
Россиянам рассказали интересный факт о полете Гагарина в космос
«Станет сюрпризом»: в Лондоне услышали слова Москвы о танкерах
Порционное горячее на Пасху: кладем в лодочки из пергамента картошку и курицу, но не по-простому, а с изюминкой
Великая среда Страстной седмицы — 2026: смысл, традиции, что нельзя делать
Общество
Россия
Пасха
православие
кладбища
Вероника Филина-Коган
Анна Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.