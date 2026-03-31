Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 12:07

В РПЦ рассказали, можно ли есть праздничные куличи до Пасхи

Иеромонах Феодорит: до Пасхи нельзя есть куличи и другую праздничную еду

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной, заявил NEWS.ru священник Сергей Сеньчуков (иеромонах Феодорит). По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

До Пасхи есть куличи нельзя, это не постная еда. Сейчас идет Великий пост. Наверное, странно не соблюдать правила. Если человек не придерживается поста, то он может есть все, что считает нужным. Верующий человек будет употреблять пасхальную еду только когда положено — на Пасху. Пока еще рановато, — сказал Сеньчуков.

Ранее священник Алексей Батаногов заявил, что куличи с колбасой, курицей и другими необычными начинками — это маркетинговый ход, который никак не относится к традициям Пасхи. По его словам, подобная продукция нарушает символизм церковного праздника.

До этого священник Владислав Береговой заявил, что православная Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля. По его словам, дата совпадает с Днем космонавтики, что не является случайностью.

РПЦ
православные
Пасха
праздники
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.