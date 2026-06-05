6 июня — день прославления блаженной Ксении Петербургской: житие и чудеса

Прославление канонизированных последователей Христа — один из столпов православной веры. И не секрет, что в сонме святых есть выдающиеся личности, заслужившие особенную народную любовь. В числе таких святых — Ксения Петербургская. 6 июня — день памяти этой Христа ради юродивой. А значит, самое время вспомнить обстоятельства жизни и чудеса этой удивительной женщины. О житии блаженной Ксении Петербургской и о том, как молиться блаженной Ксении, читайте в материале NEWS.ru.

Жизнь Ксении Григорьевны: от вдовы до юродивой

Чтобы понять значение дня памяти Ксении Петербургской (6 июня), стоит сначала обратиться к житию святой. В документах середины XVIII века сохранилось немного сведений о ранних годах Ксении Григорьевны.

Известно, что она родилась в Петербурге в семье благочестивых родителей и сочеталась законным браком с Андреем Федоровичем Петровым, служившим при дворе в придворном хоре. Супруги жили в любви и согласии, но Господь судил иначе. Внезапная кончина мужа, когда Ксении было всего 26 лет, перевернула жизнь будущей юродивой.

Потеря любимого супруга стала для молодой вдовы тяжелейшим испытанием. Однако скорбь ее была особой — не просто о потере близкого человека, но о его загробной участи. Ксения Григорьевна истово верила, что внезапная кончина застала ее мужа без покаяния, и именно это побудило ее на необычный шаг. В день похорон супруга она надела одежду покойника и объявила окружающим, что Андрей Федорович не умер, вместо него скончалась сама Ксения. С тех пор она откликалась только на имя Андрей.

Это событие положило начало ее подвигу. Она раздала все накопленное в браке имущество бедным, а свой дом подарила знакомой. С этого момента началась ее полная лишений жизнь на улицах Петербурга. Многие считали, что она лишилась рассудка от горя. Полицейские даже проводили обследование, но признали ее совершенно здоровой, сделав заключение, что она лишь притворяется безумной. Так Ксения Григорьевна избрала один из самых трудных путей в христианстве — юродство Христа ради, путь «добровольного безумия». Эти действия впоследствии привели к канонизации Ксении Петербургской в 1978 году. Но обо всем по порядку.

Житие Ксении Петербургской Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подвиг «добровольного безумия» и помощь людям

Сорок пять лет Ксения Петербургская странствовала по городу, не имея крова, терпя насмешки и холод. Она носила рубище мужа, а когда одежда истлела, стала ходить в красной и зеленой кофтах (именно в таком одеянии ее чаще всего изображают на иконах). Из милостыни принимала только копейку, которую сразу же отдавала другим нищим, а сама часто голодала. Но именно в этом уничижении проявилась великая сила Божия.

Горожане стали замечать необычные вещи.

Если Ксения заходила в лавку к торговцу, день у того оказывался удачным.

Если она брала на руки больное дитя, младенец выздоравливал.

Извозчики наперебой предлагали прокатить ее, зная, что после этого у них будет много седоков.

Так проявились первые чудеса Ксении Петербургской еще при ее земной жизни. Господь даровал ей прозорливость за великое терпение и любовь к ближним.

Особенно ярко ее трудолюбие и смирение проявились во время строительства церкви на Смоленском кладбище. Тайком, по ночам, блаженная Ксения носила кирпичи наверх строящихся лесов, помогая рабочим.

На этом чудеса Ксении Петербургской не заканчиваются. Она обладала даром предвидения, и ее пророчества сбывались с удивительной точностью. Так, к примеру, она предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны. Сделала она это, бегая по городу и веля окружающим печь блины — поминальное кушанье. Неудивительно, что после таких чудес верующие задались вопросом, как молиться блаженной Ксении.

Житие Ксении Петербургской: подвиги и чудеса Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

История канонизации: почему святая была прославлена в 1978 году

Интересно, что почитание блаженной Ксении началось сразу после ее кончины. Место ее захоронения на Смоленском кладбище — том самом, где она помогала в строительстве храма — стало настоящим местом паломничества. Люди разбирали землю с могилы по крупицам, веря в ее святость. Однако официальное прославление состоялось спустя почти два столетия.

Первая канонизация Ксении Петербургской в 1978 году была совершена РПЦЗ (Русской Православной Церковью Заграницей). Торжества прошли 23-24 сентября в Нью-Йорке, в Знаменском соборе. Для тысяч верующих, оказавшихся в эмиграции, это событие стало великим утешением.

Однако на Родине святую продолжали почитать, несмотря на обстоятельства времени. Вторая и окончательная канонизация Ксении Петербургской случилась не в 1978 году, а позже — 6 июня 1988 года, в год Тысячелетия Крещения Руси. Именно тогда Русская Православная Церковь вслед за РПЦЗ торжественно прославила блаженную Ксению в лике святых. Именно поэтому день памяти и прославления блаженной приходится на начало лета.

Самые известные чудеса по молитвам Ксении

Но не только при жизни святая помогала молящимся. Чудеса Ксении Петербургской продолжаются и по сей день, что подтверждается многочисленными письмами и устными свидетельствами. Расскажем о нескольких из них.

Чудо о строительстве храма. Один священник долгое время не мог получить разрешение на строительство храма. Восемь лет ушли на бюрократические трудности. После горячей молитвы в часовне Ксении у него зазвонил телефон — губернатор подписал прошение. Вскоре нашелся меценат, и храм был возведен за два года.

Чудо об исцелении. Один тяжелобольной мужчина потерял надежду на выздоровление. По совету родных он написал письмо в часовню святой Ксении. В ответ он получил лепесток розы, освященный на мощах. Положив лепесток в масло и верша помазание им с молитвой, он — как говорят — полностью исцелился. Более того, он изменил свою жизнь, перестав пить и курить, и стал прихожанином церкви.

Чудо о сыне. Ксения предсказала своей знакомой Параскеве, штопавшей чулки, что Бог послал ей сына. Та пошла на кладбище и увидела, как беременная женщина, задавленная экипажем, перед смертью успела разрешиться младенцем. Параскева усыновила этого мальчика.

Самые известные чудеса по молитвам Ксении Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

О чем молятся блаженной Ксении Петербургской

Верующие обращаются к святой практически по всем житейским нуждам. Отвечая на вопрос, о чем молятся Ксении Петербургской, в первую очередь стоит отметить ее скорую помощь в семейных делах. Ее называют покровительницей замужества. Девушки просят ее о хороших женихах, супруги — о сохранении мира в доме, а бездетные пары — о даровании чада.

Второй важный аспект касательно того, о чем молятся Ксении Петербургской, — это помощь в обретении жилья и работе. Сама святая при жизни не имела крова, поэтому она особо покровительствует тем, кто ищет свой угол или страдает от жилищных проблем. Также ей молятся об избавлении от болезней, пьянства, уныния и отчаяния, а также за усопших без покаяния.

Где находятся мощи и как к ним приложиться

Святая была погребена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. В 1902 году над местом ее захоронения была построена каменная часовня, которая сохранилась до наших дней. Именно здесь, под спудом, находятся ее честные останки. Отвечая на вопрос, где находятся мощи Ксении Петербургской, можно с уверенностью сказать: в Санкт-Петербурге на Васильевском острове (Камская ул., 24).

Часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Тысячи паломников ежедневно приходят в эту часовню, чтобы поклониться святой и попросить ее заступничества. Но важно не просто прийти, а знать, как молиться блаженной Ксении. Прежде всего, рекомендуется заказать панихиду или молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери, который находится рядом.

Молитва должна идти от сердца. Можно прочитать акафист или канон святой. Но главное — иметь твердую веру в помощь Божию. Приходя к часовне, принято встать на колени у стены часовни с правой стороны, где находится особое место, и обратиться к святой своими словами или молитвой, написанной в молитвослове. Считается, что если обойти вокруг часовни и мысленно попросить о сокровенном, просьба обязательно будет услышана.

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