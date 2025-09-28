Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:15

В Петербурге нашли кем-то поеденный гигантский гриб

Фото: S. Derder/blickwinkel/Global Look Press

Около Смоленского кладбища на Васильевском острове в Санкт-Петербурге вырос огромный гриб, рассказала в соцсети «ВКонтакте» фотограф Маори Мурр. Она добавила, что гриб, вероятно, уже погрызли слизни, так как на его шляпке есть углубления.

Вот такие грибы найдены сегодня в районе Смоленского кладбища. Первый раз такие встречаю. Они уже прилично поедены слизняками, — написала Мурр.

Ранее в городе Бологое Тверской области 47-летний мужчина и его 43-летняя супруга скончались после употребления в пищу ядовитых грибов. Обоих экстренно госпитализировали с симптомами острого отравления. У пары остались дети, которые стали сиротами.

Между тем врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич заявила, что рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.

Кроме того, миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров подчеркивал — долгая термическая обработка не разрушит ядовитые вещества в грибах. Так, например, мускарин и мусцимол, содержащиеся в ядовитых грибах, термостабильны, пояснил он.

грибы
Санкт-Петербург
укусы
слизняки
