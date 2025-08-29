Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами Врач Олешкевич: рвоту отравившегося грибами ребенка нужно сохранить для медиков

Рвоту ребенка, отравившегося грибами, необходимо сохранить для медицинских анализов, заявила NEWS.ru врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич. По ее словам, следует вызвать скорую помощь, как только появились первые симптомы интоксикации.

Если после употребления грибов у ребенка появились первые симптомы отравления, необходимо обращаться в скорую помощь. До приезда врача не нужно вызывать рвоту, давать молоко и сорбенты — они не нейтрализуют токсины опасных грибов. Можно давать воду небольшими порциями и регидратационные растворы. Постарайтесь сохранить в закрытом контейнере образцы: остатки грибов, блюдо или рвотные массы — это поможет идентификации токсина, — сказала Олешкевич.

Она уточнила, что первыми симптомами отравления являются тошнота или рвота, схваткообразные боли в животе, диарея, кашель или подавленное дыхание. По словам врача, неритмичный или слишком частый пульс, судороги, холодная и бледная кожа, обезвоживание — это крайне опасные сигналы. Кроме того, отметила Олешкевич, ребенок может стать вялым и сонливым, у него возникнет спутанность сознания и галлюцинации.

