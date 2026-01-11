Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 02:33

Покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» разбить «Рейнджерс»

«Бостон» со счетом 10:2 обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0). Встреча прошла в Бостоне.

В составе победителей покером отличился российский нападающий Марат Хуснутдинов (3, 27, 44 и 59-я минуты). Павел Заха оформил хет-трик (8, 20, 32). У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (2) и Джей Ти Миллер (35).

Ранее российский вратарь Илья Сорокин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», оставил свои ворота «сухими» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер отразил все 44 броска по своим воротам. Это уже четвертая игра в текущем сезоне, которую россиянин провел «на ноль», что является лучшим показателем в лиге на данный момент.

До этого нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, который провел 1100 игр в КХЛ. Этот рекордный матч состоялся в гостевой встрече с московским ЦСКА. Из 1100 игр 928 пришлись на регулярные сезоны, а 172 — на плей-офф.

Тем временем сборная Канады стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, одержав волевую победу над командой Финляндии со счетом 6:3. Матч за третье место завершился в американском Сент-Поле, подарив канадцам долгожданные награды.

хоккей
матчи
НХЛ
хоккеисты
