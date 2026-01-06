Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:03

Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ

Шипачев первым в КХЛ достиг 1100 игр

Вадим Шипачёв Вадим Шипачёв Фото: Владимир Федоренко /РИА Новости
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, который провел 1100 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Этот рекордный матч состоялся в гостевой встрече с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ. Фрагмент игры обнародован в Telegram-канале КХЛ.

Из 1100 игр 928 приходятся на регулярные сезоны, а 172 — на плей-офф. По количеству матчей в основное время Шипачев является абсолютным рекордсменом лиги, а по играм в раундах плей-офф занимает четвертое место.

Тем временем дубль российского хоккеиста Александра Овечкина обеспечил команде «Вашингтон Кэпиталз» победу в домашнем матче против «Анахайм Дакс». Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 7:4 и первой победой «Вашингтона» в 2026 году. Эта победа позволила «Вашингтону» укрепить свои позиции в турнирной таблице и порадовать фанатов яркой игрой.

Днем ранее сборная Канады стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, одержав волевую победу над командой Финляндии со счетом 6:3. Матч за третье место завершился в американском Сент-Поле, подарив канадцам долгожданные награды.

хоккей
КХЛ
спорт
Россия
