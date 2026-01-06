Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 08:48

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

Овечкин забил две шайбы и принес победу «Вашингтону» в матче против «Анахайма»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press
Дубль российского хоккеиста Александра Овечкина обеспечил команде «Вашингтон Кэпиталз» победу в домашнем матче против «Анахайм Дакс», сообщает сайт команды. Игра закончилась уверенной победой хозяев со счетом 7:4 и первой победой «Вашингтона» в 2026 году.

Начало встречи выдалось нервным: «Вашингтон» пропустил шайбу первым, но затем забросил в ворота противника пять шайб подряд. Гости не сдались и в третьем периоде едва не совершили чудо, сократив отставание с разгромных 1:5 до опасных 4:5.

Овечкин оформил дубль, забив пятый гол своей команды (который стал победным) и закрепив успех точным броском в пустые ворота на последней минуте. Хорошую игру также показал молодой Джастин Сурдиф, который впервые в карьере оформил хет-трик — забил три гола в одном матче.

Защитник хозяев Джон Карлсон также отличился точным попаданием, окончательно сняв вопросы о победителе. Эта победа позволила «Вашингтону» укрепить свои позиции в турнирной таблице и порадовать фанатов яркой игрой.

До этого нападающий Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Россиянин встретил финского форварда Вилле Койвунена в средней зоне и уверенным хитом свалил его с ног.

матчи
хоккей
Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
