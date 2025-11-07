Овечкин ярким силовым приемом снес с ног финна из «Питтсбурга» Овечкин применил силовой прием на игроке «Питтсбурга» Койвунен

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во время встречи «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает пресс-служба лиги. Это произошло во втором периоде.

Россиянин встретил финского форварда «Питтсбурга» Вилле Койвунена в средней зоне, он уверенным хитом свалил оппонента с ног. На тот момент «Вашингтон» проигрывал «Питтсбургу» со счетом 0:3. У «Пингвинз» дублем проявился 38-летний канадский нападающий Сидни Кросби.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, который провел 1500 матчей в североамериканской лиге. Юбилейной стала встреча против «Оттава Сенаторз». В концовке первого периода «Кэпиталз» уступали со счетом 0:1.

Кроме того, Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Он стал первым в истории хоккеистом, достигшим отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Свой юбилейный гол Овечкин забил в домашнем матче против «Сент-Луиса». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев ледовой площадки. В текущем сезоне форвард «Вашингтона» превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который имел 894 гола.