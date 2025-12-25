Российский ударный дрон-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» оснащен превосходной оптикой и лазерным прицеливанием, что позволяет ему наносить точные удары по технике ВСУ, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. Он назвал данный БПЛА триумфом российской инженерной мысли.

Это высокоточное оружие, работающее по тылам противника и разрушающее его логистику. Дрон-камикадзе оснащен превосходной оптикой («электронными глазами») и лазерным прицеливанием. Именно «Князь Вандал» стал героем исторического события: впервые беспилотник сбил боевой вертолет ВСУ, уничтожив одного из лучших украинских пилотов, — сказал Баранец.

Ранее гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) уничтожил украинскую технику на сумму, равную двум бюджетам армии ФРГ. По его оценкам, счет идет на миллиарды долларов. Главным успехом применения КВН Чадаев назвал лишение ВСУ какой-либо способности к механизированным наступлениям.

В середине ноября Минобороны РФ показывало кадры работы операторов этих дронов. В результате их ударов были уничтожены один бронеавтомобиль и один наземный робототехнический комплекс ВСУ в районе Константиновки.