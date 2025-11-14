Операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» подразделений войск беспилотных систем ударили по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка, а также на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. В результате были уничтожены один бронеавтомобиль и один наземный робототехнический комплекс. Ведомство также показало кадры работы военнослужащих.

Операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» подразделений войск беспилотных систем уничтожили: 00:00 бронеавтомобиль ВСУ в районе населенного пункта Константиновка; 00:03 наземный робототехнический комплекс противника на Краматорско-Дружковском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее оператор БПЛА «Князь Вандал Новгородский» с позывным Чехов рассказал, что за последний год уничтожил более 50 единиц бронетехники врага. По словам бойца, он также поразил 20 расчетов БПЛА противника и свыше двух сотен украинских военнослужащих. В общей сложности за плечами бойца более 700 вылетов.