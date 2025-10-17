Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ

Оператор беспилотных летательных аппаратов «Князь Вандал Новгородский» («КВН») с позывным Чехов рассказал, что за последний год уничтожил более 50 единиц бронетехники врага. По его словам, которые приводит РИА Новости, он также поразил 20 расчетов БПЛА противника и свыше двух сотен украинских военнослужащих. В общей сложности за плечами бойца более 700 вылетов.

У меня за плечами более 700 боевых вылетов и десятки уничтоженных целей: более 50 единиц танков и боевых машин, 20 уничтоженных расчетов БПЛА противника, более 200 ликвидированных боевиков ВСУ, — сказал Чехов.

За проявленные на поле боя качества военнослужащего наградили медалью за Отвагу, медалью Жукова и орденом Мужества. Чехов отметил, что за «сухими цифрами» стоят десятки спасенных жизней российских солдат.

Ранее появилась информация, что с августа 2024 года по июнь 2025 года беспилотники «Князь Вандал Новгородский» нанесли противнику ущерб на сумму около 166 млрд рублей. При этом затраты на производство дронов составили 3,65 млрд рублей, что составляет лишь 2,2% от суммы нанесенного ущерба.