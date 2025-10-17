Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:47

Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Оператор беспилотных летательных аппаратов «Князь Вандал Новгородский» («КВН») с позывным Чехов рассказал, что за последний год уничтожил более 50 единиц бронетехники врага. По его словам, которые приводит РИА Новости, он также поразил 20 расчетов БПЛА противника и свыше двух сотен украинских военнослужащих. В общей сложности за плечами бойца более 700 вылетов.

У меня за плечами более 700 боевых вылетов и десятки уничтоженных целей: более 50 единиц танков и боевых машин, 20 уничтоженных расчетов БПЛА противника, более 200 ликвидированных боевиков ВСУ, — сказал Чехов.

За проявленные на поле боя качества военнослужащего наградили медалью за Отвагу, медалью Жукова и орденом Мужества. Чехов отметил, что за «сухими цифрами» стоят десятки спасенных жизней российских солдат.

Ранее появилась информация, что с августа 2024 года по июнь 2025 года беспилотники «Князь Вандал Новгородский» нанесли противнику ущерб на сумму около 166 млрд рублей. При этом затраты на производство дронов составили 3,65 млрд рублей, что составляет лишь 2,2% от суммы нанесенного ущерба.

СВО
ВС РФ
БПЛА
беспилотники
ВСУ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.