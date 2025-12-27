В эстонском Силламяэ новогодняя елка «отказывалась» зажигать огни, пока ее не попросили на русском языке. Об истории и демографии города, может ли он стать частью России, как его жители реагируют на русофобскую политику, рассказал NEWS.ru политический аналитик, кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Почему елка в Силламяэ «отказывалась» зажигать огни

Сообщения о том, что новогодняя елка в Силламяэ зажглась только после того, как ее об этом попросили по-русски, широко распространились в соцсетях и СМИ. Ряд изданий пишут, что Эстония в шоке. Одни увидели в этом неформальное сопротивление государственным программам по дискриминации русского языка. Другие шутят, что елка просто недостаточно евроинтегрировалась и кроме как по-русски просьб не понимает.

За всем этим скрываются печальные реалии русскоязычного меньшинства и жителей Силламяэ, где русские составляют абсолютное большинство — 86,6% населения (по данным переписи 2021 года. — NEWS.ru).

Несмотря на то, что Эстония — наиболее дружелюбно настроенная к России среди всех прибалтийских стран, государственная политика Таллина в отношении Москвы и русских вполне показательна.

Еще в 2022 году тогдашний премьер-министр республики, а ныне глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывала развивать эстонский язык и уменьшать долю русского. По ее мнению, Россия якобы может вторгнуться в любую страну с русскоязычным населением под предлогом его защиты.

Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

Тогда же правительство страны выдвинуло план по переводу детских садов, школ и других образовательных учреждений на преподавание исключительно на эстонском языке. Власти планируют достичь этой цели к 2030-му, но практические последствия этой идеи видны уже сейчас. В 2024 году школам и детсадам Нарвы отказали даже в частичном обучении детей на русском. По данным за 2022 год, в городе было 83% русскоговорящих граждан, и только 3% заявляли, что используют эстонский в повседневной жизни.

Власти Эстонии не ограничиваются лингвистическими запретами. Параллельно в стране идет многолетняя кампания по уничтожению российского и советского культурного наследия везде, где оно еще осталось.

В этом смысле история Силламяэ и настроений, царящих в городе, показательна. В далеком 2007 году, когда в Таллине демонтировали памятник советским воинам-освободителям, в Силламяэ на акцию протеста с российскими триколорами вышли 300 человек. Это был очень масштабный митинг для города с населением чуть более 12 тысяч человек.

Почему Силламяэ — город с русской историей

Чтобы понять специфику самого русского города Эстонии, нужно углубиться в его историю. Первые упоминания о поселении в этом районе датированы 1502 годом. В XVIII и XIX веках это был курорт, весьма популярный у русской аристократии, находившийся в составе Российской Империи.

В 1928 году Силламяэ, пока еще поселок, обзавелся заводом по переработке сланца, электростанцией и портом, которые были построены на шведские деньги.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 1946-м советская власть возвела на его территории крупный металлургический завод по переработке сланцевых руд с целью получения оксидов урана. Символично, что уже в те годы председателем поселка с населением около трех тысяч человек был Виктор Русских.

В 1957 году Силламяэ получил статус закрытого города Нарва-10. В нем занимались получением урановых руд, что во многом определило состав населения. Со всего СССР в город приезжали военно-промышленные специалисты. Они и их потомки составляют сейчас большинство горожан. Вполне понятно, почему их не категорически не устраивает официальная русофобская политика эстонских властей.

По данным на начало 2021 года в Силламяэ проживали более 86% русских, и только 40% населения имели эстонское гражданство. Остальные — апатриды, так называемые неграждане.

Силламяэ — это русский город с коренным русскоязычным населением в третьем-четвертом поколении. По этой причине в шутках о сопротивлении эстонской политике через зажигание елочки по-русски есть очень большая доля истины.

Может ли Силламяэ стать частью России

В нынешних политических реалиях русская новогодняя елочка поднимает куда более серьезный вопрос — есть ли вероятность того, что Силламяэ и Нарва станут частью России.

Подобные предположения звучат безумно только на первый взгляд. Про Донецк и Луганск в начале нулевых, даже в 2012–2013 годах никто не мог предположить ничего подобного.

Если рассмотреть Силламяэ в данном контексте, то это город с пророссийски настроенным населением, имеющий стратегическое значение из-за выхода к Балтийскому морю. В Силламяэ есть комбинат Silmet, который производит и перерабатывает редкоземельные металлы. Редкоземы — это ресурс стратегической важности для всего мира.

Ущемление русских и русскоговорящих не только в Эстонии, но и во всей Прибалтике налицо. Продолжая аналогии с Украиной, можно вспомнить, что в начале апреля этого года парламент Эстонии одобрил закон о разрыве отношений Эстонской Православной Церкви с Московским Патриархатом. Этот шаг является грубейшим нарушением принципа светского государства, а также свободы совести и религиозных организаций. Власти Эстонии в ультимативной форме влезли во внутреннее устройство Церкви.

Важно понимать, что республика на государственном уровне сама пришла к такой политике. Никто ее не принуждал.

Параллели с киевским режимом и его политикой более чем очевидны. Все они применительно к Украине сработали, как casus belli — повод к началу СВО.

Эстония — это одна из стран НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна не собирается вступать с Североатлантическим альянсом в непосредственный вооруженный конфликт. Хотя бы потому, что он неминуемо станет ядерным.

Нюанс состоит в том, что многие главы государств Альянса сейчас не просто предрекают, а активно готовятся к войне с РФ. Если НАТО в своем безумии решит напасть первым, то открываются очень интересные геополитические перспективы.

Однако и без этих апокалиптических прогнозов (Апокалипсис — история не только про конец света, но и про начало нового мира), понятно, что если бы референдум о присоединении Силламяэ к России прошел завтра, то его результаты были бы очевидны. Они бы сильно не понравились Таллину. К сожалению, в Эстонии, да и во всей остальной Прибалтике, совершенно не понимают, что довели республику до такого положения дел исключительно собственными руками.

