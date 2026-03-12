Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 06:15

Цена нефти Brent вновь перевалила за психологическую отметку

Нефть Brent на лондонской бирже ICE вновь превысила отметку в $100 за баррель

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на нефть продолжают штурмовать новые высоты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным лондонской биржи ICE, майские фьючерсы на Brent 12 марта подорожали на 14,33%, достигнув отметки $100,39 (8 тыс. рублей) за баррель.

Это уже второе превышение трехзначной отметки за последние две недели. Рост котировок спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и последовавшей за ней сложной ситуацией в Ормузском проливе.

Через эту ключевую артерию проходит около 20% мировых поставок нефти. Напряженность в регионе, удары по танкерам и опасения перебоев с поставками заставляют трейдеров закладывать в цены рекордные риски.

Стоимость Brent уже превышала $100 в начале марта, но затем незначительно скорректировалась. Нынешний скачок может быть связан с новыми данными о сокращении добычи странами ОПЕК+ и эскалацией конфликта.

Ранее администрация Соединенных Штатов объявила о масштабном вбросе нефти на рынок. Министерство энергетики сообщило, что в течение 120 дней из стратегического резерва будет высвобождено 172 млн баррелей. Поставки начнутся со следующей недели. Восполнить запасы планируется в течение года на 200 млн баррелей.

нефть
Brent
цены
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская нефтебаза загорелась из-за падения обломков БПЛА
Авиационный колледж в Иране попал в центр противостояния
Забитый ракетами подземный город в Иране попал на видео
Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников
Составлен список артистов, которые могут русифицировать свои псевдонимы
Застрявшим в Дубае девушкам предложили подработку
Врач назвала простые способы меньше болеть ОРВИ весной
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего планировать летний отдых
Три развода, отказ от Голливуда, звездная болезнь: где сейчас Климова
Раскрыты планы ВС РФ при наступлении на реке Клевень
Цена нефти Brent вновь перевалила за психологическую отметку
Кремль начнет публиковать брифинги Пескова
Иностранные наемники внезапно исчезли из Херсона
Центрбанк объяснил процесс проверки лимита карт у россиян
Налоговый вычет на детей в 2026-м: кому положен, как рассчитать и получить
В РФ предложили ограничить доступ к «Википедии» из-за распространения лжи
«Здесь есть доктор?»: участник митинга сорвал выступление Трампа обмороком
Побережье Черного моря посетил космический гость
США пытаются оправдать за удар по школе в Иране сбоем в работе ИИ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 марта
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.