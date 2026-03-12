Цена нефти Brent вновь перевалила за психологическую отметку Нефть Brent на лондонской бирже ICE вновь превысила отметку в $100 за баррель

Цены на нефть продолжают штурмовать новые высоты на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По данным лондонской биржи ICE, майские фьючерсы на Brent 12 марта подорожали на 14,33%, достигнув отметки $100,39 (8 тыс. рублей) за баррель.

Это уже второе превышение трехзначной отметки за последние две недели. Рост котировок спровоцирован военной операцией США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и последовавшей за ней сложной ситуацией в Ормузском проливе.

Через эту ключевую артерию проходит около 20% мировых поставок нефти. Напряженность в регионе, удары по танкерам и опасения перебоев с поставками заставляют трейдеров закладывать в цены рекордные риски.

Стоимость Brent уже превышала $100 в начале марта, но затем незначительно скорректировалась. Нынешний скачок может быть связан с новыми данными о сокращении добычи странами ОПЕК+ и эскалацией конфликта.

Ранее администрация Соединенных Штатов объявила о масштабном вбросе нефти на рынок. Министерство энергетики сообщило, что в течение 120 дней из стратегического резерва будет высвобождено 172 млн баррелей. Поставки начнутся со следующей недели. Восполнить запасы планируется в течение года на 200 млн баррелей.