Центрбанк объяснил процесс проверки лимита карт у россиян ЦБ: банки с 2027 года смогут проверять лимит карт у клиентов без нарушения тайны

Единая база данных пластиковых карт заработает в России через два года, сообщили в Центробанке в ответ на запрос газеты «Известия». В ЦБ развеяли опасения граждан касательно сохранности конфиденциальной информации. Новый цифровой инструмент, запуск которого намечен на 2027 год, необходим для прозрачного учета всех платежных средств, оформленных на имя одного гражданина в разных кредитных организациях.

Как пояснили в пресс-службе Банка России, реестр позволит финансовым учреждениям оперативно проверять, не превышен ли допустимый лимит по количеству карт у потенциального клиента. Это поможет принимать обоснованное решение о выпуске нового пластика.

При этом информация <...> так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно, — указали в регуляторе.

Новая система станет исключительно техническим инструментом для соблюдения нормативов, но не вторжением в частные финансы. Банки увидят лишь обезличенный сигнал о превышении лимита, но не детализацию счетов клиента в других местах.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает введения штрафов для затягивающих рассмотрение обращений клиентов банков. По ее словам, растет число жалоб от граждан, в некоторых случаях «ответов вовсе нет».