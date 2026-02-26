Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, как «ГосЛог» скажется на ценах

Эксперт Кузнецов: «ГосЛог» приведет к повышению цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обязательный реестр экспедиторов на базе государственной платформы «ГосЛог» приведет к повышению цен, рассказал Readovka.news начальник управления агентской связи Николай Кузнецов. Он отметил, что нововведение также отпугнет недобросовестных посредников.

Эксперт рассказал, что реестр приведет к ужесточению требований и, как следствие, вынудит компании включать возросшую нагрузку в конечную стоимость услуг. Он напомнил, что сейчас логистика составляет до 10% от стоимости товара.

Кузнецов отметил, что повышения цен стоит ожидать спустя два месяца после начала работы нововведений. Планируется, что реестр начнет работу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года такси могут перевести на отечественный автопром. В краткосрочной перспективе новые правила могут привести к сокращению выбора моделей и росту затрат перевозчиков — последнее, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на поездки.

