Россиянам рассказали, как «ГосЛог» скажется на ценах

Обязательный реестр экспедиторов на базе государственной платформы «ГосЛог» приведет к повышению цен, рассказал Readovka.news начальник управления агентской связи Николай Кузнецов. Он отметил, что нововведение также отпугнет недобросовестных посредников.

Эксперт рассказал, что реестр приведет к ужесточению требований и, как следствие, вынудит компании включать возросшую нагрузку в конечную стоимость услуг. Он напомнил, что сейчас логистика составляет до 10% от стоимости товара.

Кузнецов отметил, что повышения цен стоит ожидать спустя два месяца после начала работы нововведений. Планируется, что реестр начнет работу с 1 марта 2026 года.

