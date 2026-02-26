Зимняя Олимпиада — 2026
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды

Infobae: имбирь и мед облегчают кашель во время простуды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для облегчения кашля полезно будет съесть ложку меда перед сном и выпить имбирного настоя, заявила врач Роуз Паччионе изданию Infobae. По ее словам, ментоловые леденцы помогут временно снизить интенсивность кашля, но слишком частое их употребление, напротив, усугубит состояние

По ее словам, важно поддерживать достаточный уровень жидкости, чтобы разжижать слизь. Помимо простой воды, для этой цели подойдут бульоны и травяной чай. В завершение Паччионе рекомендовала пользоваться увлажнителем воздуха и фильтрами для снижения раздражения дыхательных путей, спать с приподнятой головой, чтобы уменьшить частоту приступов кашля, а также избегать курения.

Ранее врач-оториноларинголог Валентина Харитонова заявила, что сиропы от кашля, которые часто дают детям при простуде, не только неэффективны, но и могут быть опасны. По ее словам, эти средства подавляют кашлевой центр. Врач уточнила, что в результате они препятствуют очистке дыхательных путей от мокроты.

До этого врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала взрослым людям съедать не больше шести чайных ложек меда в день при условии, что человек не употребляет другие сладости. Специалист отметила, что этот продукт приравнивается к добавленному сахару, безопасная доза которого составляет 30 г в сутки.

