21 декабря 2025 в 18:20

Как отличить аллергию от простуды и лечить то, что необходимо

Чем аллергия отличается от простуды — как не перепутать разные недуги
Насморк, чихание и першение в горле могут сигнализировать как о простуде, так и об аллергической реакции. Как отличить аллергию от простуды: обратите внимание на температуру тела, длительность симптомов и наличие зуда. Простуда обычно сопровождается повышением температуры и проходит за неделю, а аллергия протекает без жара и длится, пока действует раздражитель.

Что такое простуда?

Простуда — это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая развивается постепенно. Организм реагирует на проникновение вируса повышением температуры, ломотой в теле и общей слабостью. Заболевание начинается с легкого недомогания, затем появляются насморк и боль в горле. Выздоровление наступает через 5–7 дней.

Как выявить аллергию?

Аллергия — это реакция иммунной системы на безопасные для большинства людей вещества: пыльцу, шерсть животных, домашнюю пыль или определенные продукты. Симптомы возникают резко после контакта с аллергеном и исчезают при прекращении взаимодействия с ним. Температура тела остается нормальной, но появляется сильный зуд в носу, глазах и на коже.

Чем недуги схожи?

Общие симптомы включают заложенность носа, чихание, насморк и слезотечение. Оба состояния могут вызывать кашель и дискомфорт в горле, что затрудняет диагностику.

Найти и обезвредить

Чтобы различить заболевания, проанализируйте следующие признаки: при простуде выделения из носа густые, желтоватые или зеленоватые, при аллергии — прозрачные и водянистые. Аллергический насморк сопровождается интенсивным зудом и частым чиханием сериями, простудный — умеренным дискомфортом. Температура выше 37,5 градуса указывает на инфекцию. Если симптомы появляются в определенный сезон или после контакта с животными, растениями — это аллергия.

Понимание различий между этими состояниями помогает выбрать правильное лечение. Как отличить аллергию от простуды: оцените температуру, характер выделений и длительность симптомов. При сомнениях обратитесь к терапевту или аллергологу для точной диагностики и назначения эффективной терапии.

Ранее мы раскрыли для вас все секреты закаливания — вот как правильно можно укрепить свое здоровье.

Виктория Семенова
В. Семенова
