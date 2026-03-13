Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:27

Политолог назвал последствия снятия первых санкций США против России

Политолог Дудаков: страны начнут сквозь пальцы смотреть на санкции против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Азиатские страны готовы игнорировать санкции Соединенных Штатов против РФ ради закупок российской нефти на фоне топливного кризиса и перекрытия Ормузского пролива, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, РФ сейчас находится в уникальном положении, так как никто, кроме нее, не способен заместить выбывающие объемы энергоресурсов на мировом рынке.

Россия оказалась в уникальном положении. На фоне перекрытия Ормузского пролива многие страны мира, пострадавшие от топливного кризиса, особенно азиатские экономики, активно стремятся заполучить контракты на поставку нефти, нефтепродуктов и газа из РФ. Кроме России, заместить эти выбывающие объемы не может никто. Конечно, все больше азиатских стран уже смотрит сквозь пальцы на те или иные американские санкции, которые вводились против российской нефти. Ведь когда у тебя альтернатива — это полный коллапс экономики, конечно, ты будешь проще воспринимать любые угрозы США, лишь бы заполучить нефтепродукты, — пояснил Дудаков.

Политолог отметил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает крах собственной санкционной политики и теперь пытается выдать разрешение на поставки российского топлива за свою победу. По его словам, Вашингтон прибегает к словесным интервенциям, чтобы сбить рекордные цены на бензин внутри страны, которые уже подскочили на 30–40% и бьют по рейтингам действующей власти.

Весь санкционный механизм команды Трампа рухнул в условиях начавшейся авантюры в отношении Ирана. Поэтому Вашингтон пытается бежать впереди паровоза и показывает, что на самом деле не против российской нефти и готов сам не мешать ее поставкам, даже в азиатские страны. В данном случае США просто пытаются представить себя якобы вершителями мира, которые как раз и допустили нефть из РФ на рынок. В дальнейшем, я думаю, этот факт они еще будут использовать в контексте переговоров с нами. Что касается декларативной части, то для команды Трампа это попытка остановить неудержимый рост цен на топливо. Его стоимость на внутреннем рынке подскочила на 30–40%. Это сильно бьет по рейтингам администрации, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что решение американской администрации ослабить санкции на российскую нефть может усилить разногласия между Европой и США. По информации западных журналистов, в ЕС с осторожностью отнеслись к решению Вашингтона начать операцию против Ирана, что привело к негативным последствиям для рынка энергоносителей.

США
Россия
санкции
Азия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
