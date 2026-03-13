Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:51

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении морского дрона в Черном море

Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости
Силы Черноморского флота за прошедшую неделю успешно нейтрализовали один безэкипажный катер ВСУ, заявили в Министерстве обороны РФ. Ликвидированный беспилотник пытался проникнуть в зону ответственности российского соединения.

Также за неделю военные нанесли семь ударов авиацией и беспилотниками по объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры противника. Атакам также подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее ведомство информировало об освобождении села Голубовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт находится примерно в 21 километре от Артемовска и в 19 километрах от Краматорска. Бойцы также зачистили большую часть села Гришино на Красноармейском направлении.

До этого в Сети появились кадры уничтожения пусковой установки HIMARS ВСУ в поселке Каменная Яруга Харьковской области. Вместе с ней беспилотники «Герань-2» уничтожили автомобиль сопровождения и заряжающую машину.

