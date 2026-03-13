Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:08

100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

100-летняя американка назвала секретами своего долголетия вино и шоколад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница США Джоан Эйхнер, которой исполнилось 100 лет, назвала вино и шоколад секретом своего долголетия, передает People. Несмотря на то, что ее дочери просили ее не акцентировать на этом внимание, женщина осталась при своем мнении.

Помимо этого, Джоан регулярно посещает бассейн, где занимается аквааэробикой, и делает это три раза в неделю. По ее словам, ей нравится не только само занятие, но и возможность пообщаться с другими людьми после тренировки. Долгожительница призналась, что чувствует себя моложе своих лет и продолжает вести активный образ жизни. Для нее важно оставаться в движении и наслаждаться каждым днем.

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что бобовые являются важным компонентом здорового рациона, который способствует долголетию. Фасоль, горох, чечевица, нут и люпин — продукты, которые можно включить в ежедневное меню. По словам специалиста, для поддержания здоровья не обязательно искать экзотические продукты, достаточно обратить внимание на привычные и полезные бобовые.

долголетие
США
алкоголь
шоколад
бассейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.