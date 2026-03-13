100-летняя женщина поделилась секретом долголетия

Жительница США Джоан Эйхнер, которой исполнилось 100 лет, назвала вино и шоколад секретом своего долголетия, передает People. Несмотря на то, что ее дочери просили ее не акцентировать на этом внимание, женщина осталась при своем мнении.

Помимо этого, Джоан регулярно посещает бассейн, где занимается аквааэробикой, и делает это три раза в неделю. По ее словам, ей нравится не только само занятие, но и возможность пообщаться с другими людьми после тренировки. Долгожительница призналась, что чувствует себя моложе своих лет и продолжает вести активный образ жизни. Для нее важно оставаться в движении и наслаждаться каждым днем.

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что бобовые являются важным компонентом здорового рациона, который способствует долголетию. Фасоль, горох, чечевица, нут и люпин — продукты, которые можно включить в ежедневное меню. По словам специалиста, для поддержания здоровья не обязательно искать экзотические продукты, достаточно обратить внимание на привычные и полезные бобовые.