Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни

Шансы на высокую продолжительность жизни закладываются в детстве и зависят от семейных привычек, рассказала KP.RU председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Она отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери.

Педиатр рассказала, что на будущую продолжительность жизни ребенка влияют привычки и образ жизни матери во время беременности — наличие ожирения, прием антибиотиков или вредные привычки могут негативно сказаться на здоровье будущего малыша. Она подчеркнула, что эти факторы могут способствовать развитию ожирения и ХОБЛ у ребенка.

Намазова-Баранова призвала следить за образом жизни во время беременности и с детства прививать полезные привычки. По ее словам, важно также уделять достаточно внимания когнитивному развитию ребенка.

