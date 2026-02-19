Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 12:40

Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни

Педиатр Намазова-Баранова: шансы на долгожительство зависят от семейных привычек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шансы на высокую продолжительность жизни закладываются в детстве и зависят от семейных привычек, рассказала KP.RU председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Она отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери.

Педиатр рассказала, что на будущую продолжительность жизни ребенка влияют привычки и образ жизни матери во время беременности — наличие ожирения, прием антибиотиков или вредные привычки могут негативно сказаться на здоровье будущего малыша. Она подчеркнула, что эти факторы могут способствовать развитию ожирения и ХОБЛ у ребенка.

Намазова-Баранова призвала следить за образом жизни во время беременности и с детства прививать полезные привычки. По ее словам, важно также уделять достаточно внимания когнитивному развитию ребенка.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что бобовые являются продуктом для долголетия. Он отметил, что к ним относятся фасоль, горох, чечевица, нут и люпин.

