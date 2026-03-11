Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:09

Скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировали в одном регионе

В Ленобласти заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленинградской области на 10-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей, пишет «Петербург2» со ссылкой на Роспотребнадзор. Несмотря на такой скачок, эпидемические пороги по совокупному населению региона пока не превышены.

В Санкт-Петербурге специалисты за неделю зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ на 4,9%. Доля случаев гриппа среди всех заболевших достигла 2%.

Среди выявленных вирусов преобладают негриппозные агенты. Чаще всего встречаются SARS-CoV-2, риновирусы, метапневмовирусы, а также респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее инфекционист Владимир Неронов заявил, что в Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.

Ленобласть
регионы
заболевания
ОРВИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.