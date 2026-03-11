Скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировали в одном регионе В Ленобласти заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4%

В Ленинградской области на 10-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей, пишет «Петербург2» со ссылкой на Роспотребнадзор. Несмотря на такой скачок, эпидемические пороги по совокупному населению региона пока не превышены.

В Санкт-Петербурге специалисты за неделю зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ на 4,9%. Доля случаев гриппа среди всех заболевших достигла 2%.

Среди выявленных вирусов преобладают негриппозные агенты. Чаще всего встречаются SARS-CoV-2, риновирусы, метапневмовирусы, а также респираторно-синцитиальные вирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее инфекционист Владимир Неронов заявил, что в Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.