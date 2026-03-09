Зимняя Олимпиада — 2026
В Петербурге пожаловались на масштабный сбой мобильного интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области утром 9 марта пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, количество сообщений о проблемах выросло в районе шести утра — за час поступило около 400 жалоб. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.

Как объяснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, причиной сбоя стала объявленная угроза беспилотных летательных аппаратов. Власти Петербурга в свою очередь предупредили о возможных проблемах со связью, связанных с мерами безопасности.

Ранее оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты заявили об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Калининградской и Томской областей.

До этого с неполадками в работе столкнулись сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора. В случае с ФНС 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета. В сервисе РКН в 88% случаев не открывался сайт.

