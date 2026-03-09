Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 02:58

В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах

ОП РФ: аферисты для обмана россиян используют фейковую рекламу в интернете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Переход по рекламным ссылкам в Telegram, YouTube и Google может стоить россиянам не только денег, но и персональных данных, предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС. По его словам, участились случаи мошенничества с использованием зарубежных платформ.

В связи с многочисленными обращениями от граждан, которые переходили по рекламной ссылке в Telegram, YouTube и Google, а также по ссылкам иных иностранных платформ, в результате чего против россиян совершались попытки хищения денежных средств дистанционно, ОП РФ рекомендует гражданам, организациям, блогерам использовать в качестве рекламораспространителей российские площадки, — сказал Машаров.

Эксперт выделил две основные угрозы: утечка конфиденциальной информации и финансирование враждебных России сил. Он призвал блогеров и компании отказаться от привычных западных сервисов в пользу отечественных платформ, где риски мошенничества ниже, а деньги остаются внутри страны.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что приложения для очистки памяти телефона могут содержать механизмы слежки за пользователем. По его словам, при использовании программы также существует риск перейти на фишинговый сайт.

Общественная палата
мошенники
мессенджеры
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия подготовила инициативу для прекращения ближневосточного конфликта
«Это кошмар»: бойцы ВСУ рассказали о горах трупов на Лиманском направлении
Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии
Российским медикам предложили шесть цветов формы в зависимости от должности
Стало известно, насколько выросла торговля оружием в мире из-за Европы
Иран начал 30-й этап операции против Израиля с помощью гиперзвуковых ракет
В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах
Купол здания Викторианской эпохи обрушился в центре шотландского Глазго
Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность мира
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачение ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменятся ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.