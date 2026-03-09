В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах

В ОП РФ объяснили, как не попасть на крючок мошенников в мессенджерах ОП РФ: аферисты для обмана россиян используют фейковую рекламу в интернете

Переход по рекламным ссылкам в Telegram, YouTube и Google может стоить россиянам не только денег, но и персональных данных, предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС. По его словам, участились случаи мошенничества с использованием зарубежных платформ.

В связи с многочисленными обращениями от граждан, которые переходили по рекламной ссылке в Telegram, YouTube и Google, а также по ссылкам иных иностранных платформ, в результате чего против россиян совершались попытки хищения денежных средств дистанционно, ОП РФ рекомендует гражданам, организациям, блогерам использовать в качестве рекламораспространителей российские площадки, — сказал Машаров.

Эксперт выделил две основные угрозы: утечка конфиденциальной информации и финансирование враждебных России сил. Он призвал блогеров и компании отказаться от привычных западных сервисов в пользу отечественных платформ, где риски мошенничества ниже, а деньги остаются внутри страны.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил, что приложения для очистки памяти телефона могут содержать механизмы слежки за пользователем. По его словам, при использовании программы также существует риск перейти на фишинговый сайт.