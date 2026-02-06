Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 05:53

Число алкомаркетов в России может сократиться

Член ОП Гриб: число магазинов с продажей алкоголя в России необходимо ограничить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В муниципальных районах и населенных пунктах России нужно ввести ограничения на количество магазинов, торгующих алкоголем, заявил РИА Новости заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. Он отметил, что в ряде небольших поселений торговая инфраструктура часто представлена в основном аптеками, продуктовыми и алкогольными магазинами.

Сложившуюся ситуацию, по его словам, необходимо исправлять путем регулирования. Гриб подчеркнул, что местные власти должны согласовывать и контролировать количество точек, реализующих алкогольную продукцию, на подведомственной территории.

Нужно подумать о регулировании, чтобы ограничить количество алкомаркетов по муниципальным районам, населенным пунктам, — сказал член ОП.

Он обратил внимание на дисбаланс в развитии торговой сети во многих малых населенных пунктах, где зачастую выбор у жителей невелик. По его словам, часто местная инфраструктура сводится к аптеке, нескольким алкогольным магазинам и одному продуктовому. Для изменения этой ситуации Гриб считает необходимым наделить муниципалитеты полномочиями по согласованию числа таких торговых точек.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае с 1 марта 2026 года вступает в силу ограничение на время розничной продажи алкогольных напитков. Согласно новому постановлению правительства региона, купить спиртное можно будет только с 08:00 до 22:00.

