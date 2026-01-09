Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 17:32

Абсолютно все алкомаркеты «снесли» в российском регионе

Вологодская область ликвидировала все алкомаркеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Понятия «алкомаркет» в Вологодской области больше не существует, заявил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что все 610 таких магазинов закрылись или сменили профиль.

Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует, — подчеркнул Филимонов.

По словам губернатора, в перепрофилированных точках доля алкоголя не превышает 20% и размещена в отдельных залах. Филимонов также рассказал о переформатировании «наливаек» — из 125 объектов 75 уже прекратили работу или стали кафе.

Ограничения на продажу спиртного действуют в области с марта 2025 года. Розничная торговля разрешена в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее Филимонов рассказал, что после ограничения продажи алкоголя двумя часами в день сократилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. Этот показатель за полгода снизился на 50%, а количество случаев отравления горячительными напитками — на 66%.

Глава Республики Алтай до этого сообщал, что в скором будущем в регионе введут полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. По его словам, существенное ужесточение необходимо на фоне возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости.

